Rapport d’évaluation EHA au profit des déplacés de Torodi - RRM - ACTED NIGER - Juin 2022

Introduction

La région de Tillabéry connait depuis plusieurs années des attaques menées par des GANEs entrainant des déplacements des populations qui sont constamment menacées dans leurs localités respectives. La situation sécuritaire reste encore très préoccupante au vu des multiples incidents sécuritaires enregistrés.

Le département de Torodi a enregistré un mouvement massif de populations du 14 au 22 Mai, venus des villages de BOLSI, BOSSEY, BANGOU, BANIZOUNBOU, ALFACI, DJAHEL PANA et DEBA. Ces déplacements de populations font suite à l’assassinat de 5 individus par les GANEs à BOLSI localité situé à 75 Km au Nord-Ouest de la commune de TORODI, le 13/05/2022. Cependant, ces populations ont décidé de fuir pour préserver leur vie suite à l’ultimatum lancé par ces malfrats aux populations des villages de BOSSEY BANGOU, BANIZOUNBOU, ALFASI et DEBA de quitter leurs villages. Cette première vague est de 950 ménages en date du 22 Mai. Alors, le mouvement a continué jusqu’au 22 Juin avec environ 290 ménages supplémentaires venus après les premiers dénombrements.

En raison de ce nombre important de déplacés qu’accueille TORODI, les autorités administratives ont mis à disposition un site pour l’installation des populations déplacées. Il s’agit d’un terrain vierge, situé aux environs de 6,5 Km de la Mairie en direction de KOBADJE. Néanmoins, l’installation de ces PDI’s n’a jusque-là pas eu lieu à cause des aménagements nécessaire pour rendre viable ce site notamment sa dotation en points d’eau. Pour le moment, ces PDI’s sont logés pour certains dans des familles d’accueils et pour d’autres au niveau du site temporaire crée à leurs arrivés dans les anciens locaux de la douane et du TP.

ACTED, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), et à travers son programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), a mené cette évaluation Wash complémentaire au profit de ces déplacés afin d’identifier leurs besoins dans ce secteur.