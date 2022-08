Rapport d’évaluation EHA au profit des déplacés de Hamataye - RRM - ACTED Niger - Juillet 2022

Introduction

La situation sécuritaire de la Région de Tillabéri reste très volatile à ce jour ; on assiste à des déplacements de populations vers plusieurs localités. Les Groupes Armés Non Etatiques (GANE) multiplient les incursions dans la Région. Ces attaques ont pour bilan des pertes en vies humaines, des recommandations formelles de quitter les localités sous peine de représailles, des demandes de rançons et des cas d’extorsion de biens des populations.

La localité de Banibangou et ses hameaux qui l’entourent sont devenus des lieux d’accueil et refuge pour les déplacés depuis le début des mouvements des GANE dans la zone des trois frontières. Par ailleurs, les mois antérieurs furent marqués par une accalmie dans la zone. En ces jours, la localité fait face à quelques incursions des groupes armés non étatiques qui sont à l’origine de multiples déplacements des populations des villages environnant de Banibangou. En effet, les GANE se sont rendus dans les villages Adadab, Wiye sagui et Bazezey (situés à environ 55 km de Banibangou) les 18 au 19/07/2022. Le bilan de leur passage dans les localités fait état de de trois (03) personnes tuées et quatre (04) autres blessées.

Les déplacements des populations se sont effectués du 20 au 21 Juillet 2022. L’on dénombre à ce jour environ 254 ménages dispersés dans deux sites de déplacés (Moribane et Hamataye) et aussi dans certains quartiers de Banibangou (Miliado et Koloukta). Les déplacés ayant trouvé refuge dans les quartiers sont logés chez les familles d’accueil.

La mission d’évaluation des besoins en Eau Hygiène et Assainissement (EHA) sur le site des déplacés avait pour but de comprendre le contexte de déplacement des populations, d’évaluer les besoins prioritaires et de formuler les recommandations à l’endroit de la communauté humanitaire pour d’éventuelles prises de décision.