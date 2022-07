Rapport d’évaluation EHA au profit des déplacés de Gothèye - RRM - ACTED NIGER - Juillet 2022

Introduction

La situation sécuritaire de la région de Tillabéry reste préoccupante avec des multiples foyers d’insécurité dans l’extrême Nord et NordOuest de ladite région, frontalier avec le Burkina Faso et le Mali. Ces tensions, caractérisées par des incidents de types incursion, menaces, sommation de quitter et enlèvement des personnes et/ou de leurs biens et autres moyens de subsistance, paniquent la population et les contraint souvent à quitter leurs villages pour s’installer dans des localités qu’ils estiment plus sure.

La commune de Gothèye accueille ces derniers temps des déplacés venus du village de Waraou entre le 16 et 19 Juin 2022.

Ce Mouvement de population fait suite à une incursion des Groupes Armés Non Etatique (GANES) dans le village de Waraou ou une position des FDS a été nouvellement installer pour la sécurisation de la population. C’est ainsi que la nuit du 15 Juin, les GANEs à bord d’une centaine de motos avaient effectué une descente dans le village de Waraou avec pour cible les FDS. Après cette attaque qui s’est soldée par plusieurs morts, les FDS avaient replié, ce qui a contraint cette population, terrorisée, à quitter pour se mette à l’abri des exactions.

Ils sont au total 123 ménages, logés dans la ville de Gothèye précisément à la périphérie du quartier Djeedah à côté de l’école Ibada, sous les arbres et aussi des abris de fortune.

ACTED, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA), et à travers son programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), a mené cette évaluation Wash au niveau de la Commune de Gothèye (Département de Gothèye, Région de Tillabéry), afin d’identifier les besoins primordiaux en Eau, Hygiène et Assainissement de ces déplacés.