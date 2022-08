Rapport d’évaluation EHA au profit des déplacés de Banibangou - RRM - ACTED NIGER - Juillet 2022

Introduction

La situation sécuritaire de la Région de TILLABERI reste tendue à ce jour ; elle donne lieu à des déplacements de populations vers plusieurs localités. Les Groupes Armés Non Etatiques (GANE) multiplient les incursions dans la Région. Ces attaques ont pour bilan des pertes en vies humaines, des recommandations formelles de quitter les localités sous peine de représailles, des demandes de rançons et des cas d’extorsion de biens des populations. La ville de BANIBANGOU est une ville d’accueil des déplacés depuis le début des mouvements des GANE dans la zone des trois frontières même si depuis quelque mois l’on constatait une accalmie dans la zone. En ces jours, la localité fait face à quelques incursions qui sont à l’origine des déplacements des populations des villages environnants. En effet, les populations des villages de KOYAN SANDI et SHINEGODAR (situé à 40 Km à l'Est de BANIBANGOU) ont effectué un déplacement vers BANIBANGOU des suites de menaces et des incidents répétitifs dont ils sont sujets dans leurs villages respectifs. Les causes principales de ces déplacements sont les suivantes :

Assassinat de deux (02) individus à SANDI KOIRA situé à 50 Km à l'Ouest de BANIBANGOU le 15/06/2022. Après cet incident, plusieurs menaces ont été proférées à l’endroit de la population par les éléments du GANE et les populations se sont déplacées vers BANIBONGOU le 23/06/2022.

Assassinat de deux (02) individus domiciliés à SHINAGODAR situé à 40 Km à l'Est de BANIBANGOU lors d’une attaque d’un camion assurant le trafic des vivres dans la localité par un GANE le 06/06/2022. Les déplacements des populations se sont effectués du 20 au 23 Juin 2022. L’on dénombre à ce jour environ 141 ménages composées majoritairement des ZARMA. Ils sont pour la plupart (ceux de SANDI KOIRA) logés sur le site des déplacés de MORIBAN dans des conditions extrêmement difficiles et quelques-uns (ceux de SHINAGODAR) en famille d’accueil dans les quartiers de BANIBANGOU.

La mission d’évaluation des besoins en Eau Hygiène et Assainissement (EHA) sur le site de déplacés avait pour but de comprendre le contexte de déplacement des populations, d’évaluer les besoins prioritaires et de formuler les recommandations à l’endroit de la communauté humanitaire pour d’éventuelles prises de décision.