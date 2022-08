Rapport d’évaluation EHA au profit des déplacés de Alzazira - RRM - ACTED NIGER - Août 2022

Introduction

L’insécurité qui secoue la région de Diffa depuis 2015 continue de déloger les populations. Le département de N’Guigmi partiellement épargné par le passé fait aujourd’hui, plus que jamais, objet d’incursion par les groupes armés avec des conséquences comme les enlèvements et les tueries répétitifs opérés par les Groupes Armés Non Etatique(GANE) communément appelé Boko Haram.

Le site d’Alzazira accueille des déplacés en provenance de Almanara, village situé au Sud de Blabrine dans le lit du lac Tchad à l’extrême Sud-Est de la Commune urbaine de N’guigmi.

Ce mouvement de population fait suite aux menaces et ultimatum donnés aux populations de quitter la zone dans un bref délai. Face à cette situation les populations ont dû quitter leur village pour trouver refuge sur le site d’Alzazira afin de garantir leur sécurité.

C’est au total 82 ménages pour 574 individus composés majoritairement de femmes, des enfants qui ont effectué le déplacement. Les conditions de vies sont précaires sur le site des déplacés qui les accueille car ces derniers ne disposent de logement, d’aucune infrastructure d’assainissement et d’accès à l’eau.

La mission d’évaluation des besoins en Eau Hygiène et Assainissement (EHA) dans la localité avait pour but de comprendre le contexte de déplacement des populations, d’évaluer les besoins prioritaires et de formuler les recommandations à l’endroit de la communauté humanitaire pour d’éventuelles prises de décision.