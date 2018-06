Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, sur sa mission au Niger (A/HRC/38/39/Add.3)

Lors de sa visite, la Rapporteuse spéciale a rencontré la Secrétaire générale du Ministère de la justice et des droits de l’homme ; le Secrétaire général du Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses ; le Ministre de l’action humanitaire et de la gestion de catastrophes ; des responsables de la Direction générale de l’état civil, des migrations et des réfugiés ; le Comité directeur chargé de l’élaboration du projet de loi sur les personnes déplacées dans leur propre pays ; la Commission nationale des droits de l’homme ; des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales (ONG). Elle a également rencontré les autorités locales des régions de Diffa et Tillabéri, y compris les représentants des Directions régionales, les Gouverneurs de ces deux régions, et les maires et préfets de Banibangou et d’Ayorou dans la région de Tillabéri, ainsi que des forces de défense et de sécurité présentes dans la région de Tillabéri. Elle s’est également entretenue avec des personnes nouvellement déplacées de la région de Tillabéri et a visité des sites hébergeant des déplacés dans la région de Diffa, afin de mieux comprendre leur situation, leurs besoins spécifiques, leurs préoccupations en matière de protection et leurs attentes. Elle regrette de n’avoir pu visiter d’autres sites de personnes déplacées dans les régions de Diffa et de Tillabéri en raison de considérations de sécurité au moment de sa visite.