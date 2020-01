Rapport de la mission conjointe d’evaluation du GTP Diffa a Awaridi

Les mouvements des populations ont été constatés à Diffa et alentours après les attaques et les incendies simultanés de Guagam, Elhadji Mainari et Boula Kessa dans la nuit du 23 au 24 mars 2019 par les éléments des GANE. Certaines de ces personnes en déplacement ont choisi pour site Awaridi (localité située à moins d’1 Km de la ville de Diffa). Les chiffres collectés par la DREC à ce jour, avec le concours du HCR et de l’ANDDH, font état de 1956 ménages de 7880 personnes (4 126 femmes et 3754 hommes). Une MSA (évaluation multisectorielle) a été réalisée par IRC et partagée le 29/03/2019. Dans la foulée de cette première évaluation, le GTP a décidé de conduire une évaluation beaucoup plus approfondie sur les aspects de la protection(ERP), pour donner suite aux recommandations de la MSA. C’est ainsi que le 30 mars 2019, une mission composée de plusieurs acteurs humanitaires œuvrant dans le domaine de la protection s’est rendue sur le site à l’effet d’examiner certains problèmes de protection.

Objectif général :

Evaluer les problèmes, les risques de protection ainsi que les mécanismes communautaires existant sur place.

Objectifs spécifiques :