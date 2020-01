Rapport d'analyse mensuelle des donnees de monitoring de protection Novembre 2019, Tillabéri-Niger

I. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire s’est fortement dégradée dans les zones d’urgences de la région de Tillabéri au cours du mois de novembre 2019. Les départements d’Ayérou, Banibangou, Ouallam, Abala, Torodi, Téra et Bankilaré sont particulièrement concernés par les incidents de protection rapportés au cours de cette période.

L’analyse de ces incidents rapportés et les tendances des menaces sécuritaires dans la région de Tillabéri, dégagent deux principales raisons de cette recrudescence de l’activisme des groupes armés non étatique dans la région.

On constate une légère hausse des incidents comparativement au mois d’Octobre 2019. Cette hausse peut s’expliquer par le retrait des forces de défense Maliennes de leur position avancée le long de la frontière avec le Niger. Ceci a favorisé la libre circulation des GANE dans cette bande et les assauts répétés au Niger, notamment dans les villages frontaliers des départements de Banibangou, Ouallam, Abala et Ayérou. Il faut noter que le retrait des FDS maliennes de leur position avancée rend la tâche difficile aux FDS Nigériennes ; en même temps qu’il facilite l’avancée des GANE vers le Niger du fait que la bande frontalière du côté du Mali devient no man’s land qu’ils contrôlent et à partir duquel ils préparent soigneusement les attaques en direction du Niger.

En rappel, des attaques simultanées et coordonnées des GANE ont visé des positions militaires avancées dans les régions de Ménaka, Ansongo au nord Mali au cours des deux derniers mois. Suite à ces attaques les postes avancées des FDS malienne se sont repliés et cela a favorisé l’activisme des groupes armés non étatique sur toute la bande frontalière Niger-Mali.

Selon des sources sécuritaires et communautaires concordantes, les éléments de GANE mettraient en place un mécanisme de gouvernance des villages frontaliers ou vivent encore des communautés de part et d’autres de la frontière Niger-Mali. Cette gouvernance serait caractérisée par les taxes diverses, l’enseignement religieux, le respect des préceptes religieux extrémistes etc.

Pour la bande frontalière Niger-Burkina Faso, particulièrement les villages frontaliers des départements de Torodi, Téra, Bankilaré, la situation sécuritaire a été largement influencée par les évènements sécuritaires qui prévalent coté Burkina Faso, ces deux derniers mois. Les attaques multiples des GANE dans la région de l’Est du Burkina Faso, ont conduit au lancement d’opérations militaires d’envergures dans cette région, particulièrement dans les communes frontalières (Houtouré, Boundoré, Marsila, Matchakoili…).

Ces attaques multiples et opérations militaire en cours dans ces zones ont conduit à la fois la dispersions des éléments de GANE dans les zones boisées et villages frontaliers coté Niger, mais aussi à des mouvements de populations burkinabés massifs internes et transfrontaliers vers le Niger.

Au vu de tout ce qui précède notamment le retrait des forces maliennes des postes avancés sur le long de la frontière Niger-Mali, donnant un libre accès à ces zones aux GANE pour mener leurs activités ; les opérations militaires dans la région de l’Est du Burkina Faso, constituent des facteurs alarmant qui pèsent sur l’environnement sécuritaires et de protection des populations civiles qui en paient déjà le prix fort.