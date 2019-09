Rapport d’Évaluation Rapide de Protection, Garin Nari - 31/07/19

Aperçu de la situation de protection, actions en cours et recommandations principales

Le village de Dan Nari se trouve sur la frontière (à moins de 500m) est habité par 321 personnes, auxquelles se sont ajoutées 439 réfugiés arrivés en 5 vagues d’instincts, la première vague en avril et la dernière fin juillet. Tous les réfugiés sont logés dans des familles d’accueil à Garin Nari, créant un problème d’espace, certaines familles accueillent jusqu’à 7 ménages de refugiés (équivalent à 20 personnes par chambre). Les chambres sont laissées aux femmes et enfants qui vivent dans la promiscuité totale, les hommes passent la nuit dans la cour des maisons et dans les moquées en cas de pluie.

Le climat d’insécurité est aussi préoccupant ; d’après les villageois, le village d’accueil a été attaqué début juillet par les GANE originaires du Nigéria. Les assaillants ont tiré en l’air pour faire fuir les habitants et ont emporté 60 têtes de bétail. Il est important de noter que les communautés hôtes et réfugiés partagent les mêmes champs. Toutes leurs activités agriculturales sont intimement liées malgré la présence d’une frontière internationale.

La population hôte partage aussi sa réserve en vivres avec les réfugiés devenant vulnérables sur le plan alimentaire, avec des risques de malnutrition. Certains ménages affirment qu’ils ont épuisé leur réserve alimentaire suite à l’arrivée des réfugiés. En vue de tenter de palier à leur manque et conserver quelques activités génératrices de revenu, certains réfugies se rendent dans leurs villages d’origine pour récupérer quelques biens et défricher leurs champs pour revenir rapidement à Guidan Nari. Ces mouvements sont extrêmement à risque, les GANE occupant plusieurs villages dans la zone d’origine des réfugiés, et les cas de viols et assassinats étant fréquemment rapporté par les personnes initiant des mouvements pendulaires.

L’autre impact de l’arrivée des villageois est l’insuffisance de ressources en eau, le seul puits du village ne satisfait plus la population ayant pour conséquence de longues attentes, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’hygiène du village.

L’épuisement des réserves alimentaires et le surpeuplement du village et des maisons sont les deux principaux problèmes exprimés par la population.

Recommandations principales :

(i) Former les comités villageois de protection pour le monitoring protection communautaire. (ii) Doter rapidement ces communautés en vivre, abris et NFI (iii) Identifier des personnes à besoins spécifiques afin de les assister (iv) Plaidoyer pour la scolarisation des enfants déscolarisés(v) Mise en place d’un comité de mécanisme de prévention des VBG (vi) Plaidoyer auprès des acteurs pour promouvoir l’AGR au profit des déplacés (viii) Favoriser la communication et mettre en place un cadre de concertation regroupant les leaders pour parler des questions de protection