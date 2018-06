Rapport d’Évaluation Multisectorielle RRM N°06/2018 - Site d’Ikarffan Département d’Abala

Date d’évaluation : du 29 au 30 Mai 2018 Zone d’évaluation: Ikarffan / commune de Abala, département de Filingué, Région de Tillabéry Localisation : Ikarffan est situé à 57 km au Nord-Est de Abala. Le village est difficile d’accès et se trouve à 15 km de la frontière du Mali.

Coordonnées GPS : Latitude 15°17’17.61 ‘’N Longitude 03°42’57.68’’E Mouvement de population: Les ménages enquêtés sont originaires de plusieurs campements et villages se trouvant sur la zone pastorale à la frontière entre le Niger et le Mali. Ils viennent des villages d’Agadima, Aguaguay, Attess, Gua djaée, Medick, Matélikia, Tamkademi, Etambow, Arodo et Achané. Tous ces villages se situent dans un rayon de 15 et 35 km de la zone évaluée. Les déplacés sont arrivés en plusieurs vagues dont les premiers se sont installés à Ikarffan depuis le 30 Avril 2018, 2 jours après les attaques meurtrières du 27 Avril 2018 dans leurs zones d’origines. Le jour de l’évaluation, des ménages additionnels arrivaient dans la zone. Ce sont en majorité des peulhs pasteurs auxquels s’ajoutent quelques ménages Touaregs et Zarmas.

Selon les chefs des différents campements ont été rencontrés. Il y aurait 250 ménages déplacés soit 2,153 personnes dont 45% sont des enfants, 35% des femmes et 25% des hommes. Ils ont quitté leurs zones d’origines pourchassés par les Touaregs Daussak (leur adversaire) du Mali pour se replier dans la zone pastorale d’Ikarffan. La plupart est arrivé à pieds et à dos d’ânes après plus de 2 jours de marche.

Chocs: Conflit intercommunautaire entre peulhs pasteurs et Touaregs (Daoussak du Mali) dont le plus récent fut l’attaque des Daoussak à Boniyakan, Agadiman, Achane en fin Avril 2018. Le bilan de cette attaque fait état de plus de 47 personnes tuées, des centaines des troupeaux emportés, et des cadavres humains jetés dans les puits pastoraux de la zone. Selon les personnes interrogées, cette attaque a été orchestrée par les Touaregs Daoussak du Mali sur les peulhs pasteurs.