Rapport d’évaluation des besoins en eau, hygiène et assainissement au profit des déplacés de Makalondi, Commune de Makalondi, Département de Torodi, Région de Tillabery (Mission réalisée le 20-04-2022)

Introduction

La région de TILLABERY, particulièrement le Département de TORODI, Commune de MAKALONDI sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence d’attaques de Groupes Armés Non Etatiques (GANE), avec des incursions meurtrières, émaillées d’extorsions de biens des populations et aussi des menaces et ultimatum donnés de quitter les villages d’installation des populations.

Les ménages déplacés, objet de la présente évaluation sont originaires des villages de BONI, DJAHEL et KANTCHARI (Frontière Niger-Burkina Faso). Ce déplacement fait suite à plusieurs incursions des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) dans leurs villages suite aux opérations de ratissages Militaires. En raison de l'ampleur de l'insécurité, ces ménages ont préféré se rendre dans une zone plus sécurisée notamment la ville de MAKALONDI.

Cette population déplacée est composée de GOURMANTCHE, TOUAREG, PEULH et de ZARMA. Ils vivent à MAKALONDI dans des conditions très précaires (pas d’abris conformes, pas de BNA ni de vivres) car ils ont quitté leurs villages sans rien emporter avec eux à cause de la menace pressante. Le mouvement s'est fait en plusieurs vagues du 12 au 16/04/2022 et dans des conditions difficiles pour certains dont la plupart à pied et pour d'autres à vélo.

Ce déplacement est le résultat des actions suivantes :

Ultimatum donné par les forces armées nigériennes le 09/04/2022 de quitter la zone de DJAHEL en vue d’un ratissage militaire ; 15/02/2022 incursion de GANE suivie de violences physiques à l’endroit des populations et un ultimatum au populations du village BONI soupçonnées de collaborer avec les FDS Nigériennes ;

Expulsion des communautés Nigériennes vivants dans le village KANTCHARI au Burkina Faso par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de ce pays le 15/04/2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), et à travers le programme « Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) », nous avons mené une mission d’évaluation EHA dans la Commune de MAKALONDI, Département de TORODI, Région de TILLABERY.