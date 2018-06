Rapport d’Evaluation Rapide de Protection: Toumour, Commune de Toumour, Département de Bosso – le 08/06/18

Aperçu de la situation

Selon les informations ressorties des focus groupes et entretiens individuels réalisés, un incendie s’est déclaré le jeudi 08 juin 2018 dans les quartiers des réfugiés d’Abadam. L’incendie a ravagé entièrement 25 abris et 38 autres abris ont été détruits volontairement afin d’éviter la propagation de l’incendie (abris d’urgence). Les personnes affectées par l’incendie sont estimées à 200 personnes dont 25 hommes, 40 femmes, 50 garçons et 85 filles, qui logent depuis chez des voisins ou dans des abris temporaires. Les victimes sont toutes des personnes réfugiées nigérianes originaires d’Abadam vivant sur le site depuis 2014. La cause de l’incendie évoquée dans l’ensemble des témoignages recueillis est liée à la négligence d’une vendeuse de tête grillée de bétails (communément appelée « malkou ». Cette dernière indique avoir laissé quelques braises réduites en cendre dans un « brasero » (récipient de métal percé des trous servant à prendre des charbons ardents) en contact avec des « secco » (nattes de tige tressées) et l’incendie se serait déclenché. La femme responsable de l’incendie subit des soins au niveau de CSI de Toumour après avoir fait présenté des troubles psychologiques liés au choc le lendemain. Selon toujours les interviewées, il n’y a eu aucune perte en vie humaine ni de blessures physiques mais des biens matériels et vivres en quantité importante ont été brulés.

Actions en cours

(i) Les équipes protection RRM et monitoring de protection DRC ont identifié et documenté à travers cette évaluation rapide de protection 23 cas de protection individuels (en vue de les assister).

(ii) L’équipe Urgence/RRM ACTED a conduit une mission de constat afin d’évaluer les besoins de ces sinistrés.

(iii) L’Etat à travers la protection civile a fait l’enregistrement de tous les ménages victime de l’incendie.