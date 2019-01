Rapport d’Evaluation Rapide de Protection – Sites de Tadress & Sakoira- Département de Tillaberi, décembre 2018

Aperçu, actions en cours et recommandations principales :

Les personnes interrogées lors des entretiens ont témoigné de l’existence d’un conflit intercommunautaire entre les populations de la localité de Tingara depuis l’érection de Tingara 2 en village administratif, il y’a un an. Le conflit s’est accentué entre les deux communautés quand un habitant de Tingara aurait été dénoncé par les habitants de Tingara. La personne dénoncée serait soupçonnée de faire partie d’un GANE qui a l’habitude de mener des exactions dans le village et les localités environnantes. Suite à cette dénonciation 2 personnes ont été tuées en fin du mois de Novembre 2018. Une semaine après, une menace suivie d’un ultimatum de 24h aurait été donné à 8 leaders de Tingara 2 par les mêmes membres du GANE pour quitter le village, faute de quoi ils seront tous exécutés. C’est ainsi que les populations du village se sont déplacées et ont séjournés dans plusieurs localités en 15 jours (Zabanayzé, Mawa, Bayé, Taganetassou et Mari) avant de s’installer à Tadress (environ 7 km à droite de la rentrée de Tillaberi en venant de Niamey) dans la commune urbaine de Tillaberi. Pour des raisons sécuritaires, ils ont préféré se disperser pendant le déplacement pour minimiser le risque d’être attaqués en groupe. Ces populations déplacées de la communauté Zarma estimées à 95 ménages, soit 594 personnes à la date du 24-12-2018. Il faut noter qu’une partie de ces déplacés concernés par cette évaluation (24 ménages) se trouve à Sakoira environ 10 km de Tillabéri, sur la route Ayorou. Ces populations se sont déplacées majoritairement à pied, à dos d’ânes et sur des charrettes pour certains. Actions en cours : (i) L’équipe RRM-DRC a mené une évaluation multisectorielle dans le but d’évaluer les besoins multisectoriels de ces déplacés. (ii) l’équipe de protection monitoring –DRC à identifier les cas de protection en vue de les assister.

Recommandations principales :

(i) poursuivre le monitoring de protection afin de monitorer les risques de protection sur le site.

(ii) Assister ces déplacés en kit NFI et abris le plus tôt possible.