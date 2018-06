Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site de Sine Godar, commune de Banibangou, département de Banibangou – le 2/6/18

1. Aperçu de la situation

Le village de Sine Godar est situé entre 40 à 45 km à l’ouest de Banibangou, chef-lieu de la commune rurale de Banibangou. Ce village a accueilli et continue d’accueillir des déplacés en provenance de cinq localités (Tchokal ; Inalakam ; Afagag ; Infazazan et Fit) au Mali (il s’agit de population réfugiée). Ces mouvements ont été effectués en 4 vagues entre le 18/5/2018 et le 2/6/2018. Au total, 124 ménages (source : MSA) de 868 personnes se sont installés à 1 km du village, sur un site. Les résultats des groupes de discussions effectués lors de l’ERP avec ces personnes contraintes au déplacement indiquent que ces mouvements de leur zone d’origine aurait été provoqués par l’assassinat par balle du chef de village de Tchokal en date du 10/5/2018 par des bandits armés soupçonnés d’être en connivence avec les forces de l’armée malienne, suivi de menaces d’attaques et pillages des biens dans les ménages et dans les villages. Cependant, il faudrait noter que d’autres personnes des villages ci-haut cités se sont déplacées à titre préventif. Ces déplacés d’origine malienne sont composés, d’après les personnes interviewées, de Touaregs (Bougoulitan ; Bella Daoussahack ; Koulsouck et Agadesh) et de Zarma (Gao Boro) avec une portion de 45% d’enfants (25% filles et 20% pour garçons); 20% d’hommes et 35% femmes. Les personnes interrogées, justifient le choix du site par la présence d’une position militaire, l’existence d’un point d’eau et surtout sa relative proximité avec leurs villages d’origine situé à plus ou moins 18 km. Ces déplacés ont effectué pour la majorité, les déplacements à pieds et quelques minorités comme les personnes âgées et les enfants l’ont fait à dos d’ânes. Très peu ont pu transporter leurs biens car, comme déjà mentionné, les voyages ont été effectués à pieds. Ces déplacés sont installés à l’ouest du village sur les champs des populations hôtes. Mais avec l’approche de l’hivernage, les participants aux focus groups craignent que les propriétaires terriens n’aient besoin de leurs champs pour les cultures. Un autre site au nord du village leur sera affecté par les autorités communales, selon leurs déclarations et confirmées par le chef du village contacté sur place. Ces déplacés pourront continuer à y vivre même pendant la période des pluies.