Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site de Intarakmat, département de Tillia, région de Tahoua, 19 Août 2021

Dates de l’ERP 19 Août 2021

Localités affectées Tangounga, Boni, Djael, Sambargou, Nassigou, Tawargoungou, Kiki, Alareni, Tampena, Kokoloko, Dabonti, Sapani, Sawalgougou, Balguitti. • Latitude : 12.83603 • Longitude : 1.69561

Populations affectées

65 ménages sont affectés par le choc dont 57 ménages déplacés internes, un ménage retourné et 7 ménages refugiés soit 484 personnes touchées dont 79 hommes, 99 femmes et 168 garçons et 138 filles.

Ils sont originaires de la communauté Peulh et Gourmantché. Plus de 60% des personnes affectées sont des enfants. A Makalondi, ces PDIs vivent dans des familles d’accueil pour la plupart et les autres dans des maisons de location et une minorité en périphérie de la ville.

Déclencheur de l’ERP

Les communautés peulh et Gourmantché des villages de Tangounga, Boni, Djael, Sambargou, Nassigou, Tawargoungou, Kiki ,Alareni, Tampena et Kokoloko situées dans la commune de Makalondi région de Tillabéry ont fait face à plusieurs incidents graves dont :

• l’enlèvement d’une personne à kiki le 30 juillet 2021,

• l’embuscade tendue par un Groupe Armé Non Etatique (GANE) le 31 Juillet 2021.

• un tir en l’air le 08 Aout à Kokoloko ayant créé la psychose au sein de la communauté,

Ces incidents sont à la base du déplacement de ces communautés pour chercher refuge dans le chef-lieu de la commune qui est la ville de Makalondi. La présente évaluation de protection a été conduite dans le but d’évaluer les problèmes et les besoins de protection liés à ces incursions.