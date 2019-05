Rapport d’Evaluation Rapide de Protection – Site de Félili, 01/05/2019

I. Aperçu de la situation :

En fin mars 2019, des individus armés non étatiques ont intercepté et assassiné un éleveur, présumé voleur (conduisant ses animaux) dans la localité de Kofidrar, au Mali.

Trois semaines après, en date du 19 avril 2019 aux environs de 20h, des individus armés non identifiés à bord de deux motos ont fait incursion à Acétidiri (situé à environ 1km de Kofidrar) où ils ont tué 2 hommes Touaregs, soupçonnés d’être des informateurs de FDS.

Ces 2 localités sont situées dans la commune de Ouattagouna au Mali.

Ce dernier incident a contraint les populations de ces localités à quitter leurs villages. Une partie s’est installée à Tamakaza, une localité du Mali et une autre partie s’est déplacée vers Kongokiré plus précisément à Filili au Niger (site accueillant déjà les déplacés de leur commune d’origine). Le déplacement de ces derniers avait commencé au lendemain de l’incident du 20 avril 2019, en 2 vagues dont :

• La 1ère vague composée de 50 ménages ayant quitté à l’aube a fait 2 nuits en cours de route (1 nuit à Inticédali et une autre à Igagalan) avant d’arriver sur le site le 22/04/2019.

• La 2ème vague composée de 15 ménages a fait 3 nuits en cours de route (2 nuits à Inticédali et 1 nuit à Igagalan) avant d’arriver sur le site le 23/04/2019.

Il faut retenir que tous ces déplacements ont été effectués à pieds et dans des conditions difficiles (pas de nourritures, ni eau de boisson et sans sommeil). Ils affirment avoir laissé tous leurs biens alimentaires et non alimentaires ainsi que leurs animaux vue la précipitation à quitter leurs villages. Actuellement ces 2 localités sont vides. Ils affirment n’ayant pas l’intention d’y retourner vu les différents incidents l’activisme des groupes armés non étatiques dans leur milieu