Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site d’Ikarfan 2, Commune d’Abala, Département d’Abala– du 30 Août 2018

1. Aperçu de la situation:

Le site d’Ikarfan 2 est situé à environ 64 km au nord-est d’Abala dans la Région de Tillabéri et à 15 km de la frontière malienne. Selon les estimations des leaders communautaires, ce site compte 250 ménages d’environ 2,100 habitants (80% des déplacés internes et 20% de retournés) composés de 40% d’enfants, 35% de femmes et 25% d’hommes. A cette population s’ajoute des personnes nouvellement arrivées (le 29 juillet 2018) en provenance notamment des localités de Guel koregé, Midik, Rigian Rouga et Rigian Malam (toutes se trouvant sur le territoire nigérien précisément dans le département d’Abala). Selon les estimations des leaders communautaires et les discussions de groupe dirigées, ces populations (toutes des déplacées internes) sont constituées de 520 ménages dont 120 sont des Touaregs et 400 des Peulhs. Cette population de déplacés est estimée à environ 3,640 personnes dont 33% sont des filles, 17% des garçons 29% des femmes et 21% des hommes. Toutes ces populations ont fui leurs campements d’origine suite l’insécurité qui sévit dans leur zone. Il s’agit notamment des conflits intercommunautaires entre Peulhs et Touaregs Daousahak, qui ont occasionné le déplacement massif de ces populations qui se sont installées dans un premier temps à Rijian Malam avant de se réinstaller à Ikarfan 2 (2ème déplacement) avec une partie de la population locale de Rijian Malam (environ 130 ménages sur les 520). Ces déplacements font suite à une incursion de bandits armés non identifiés dans la localité de Rijian Malam le 26 juillet 2018 avec des menaces proférées à leur encontre pour des raisons préventives et des actes de banditismes qui s’opèrent à Rijian Malam (voir détails dans la section « protection générale).