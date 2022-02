Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site d’Abala, Département d’Abala, commune d’Abala– du 5 Novembre 2021

1. Aperçu de la situation

La commune d’Abala qui continue d’accueillir des populations déplacées de plus en plus se trouve à environ 245 Km de la capitale Niamey et à 65 Km à l’Est de la commune de Filingué sur la RN 25.

Selon les données collectées avec la direction de l’état civil, elle a enregistré 243 nouveaux ménages d’une population d’environ 1701 habitants venus des villages de Miel Hamani (136 ménages) et des villages environs dont Darey dey (31 ménages), Aboyok (28 ménages), Tawiness (5 ménages), Falanzadey (40 ménages) et Chinégoder (3 ménages). Ces populations toutes des déplacées internes sont issues de l’ethnie Zarma et constituées à 35% des femmes, 24% des filles, 21% des garçons et 20% des hommes.

Il faut noter que toutes ces populations ont fui leurs villages d’origine se trouvant au nord-ouest d’Abala (à environ 50 Km) suite à la situation sécuritaire qui s’est détérioré dans cette bande nord d’Abala et Banibangou.

Toutes ces personnes ont fui leurs villages d’origine à la suite des tueries, extorsions de biens, exactions, perception de dime et persécutions répétitives des GANE et sont arrivées à Abala en trois vagues dont la première le lundi en date du 1 er novembre 2021.Ces ménages sont à leurs premier déplacement et continuent d’arriver en petit nombre.