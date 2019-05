Rapport d’Evaluation Rapide de Protection - Kongokiré, 15/04/2019

I. Aperçu de la situation :

Des individus armés à bord de plusieurs motos, ont fait une incursion dans le village de Koutou à la date du Vendredi 5 avril 2019. Leur premier objectif était apparemment de retrouver le maire de la commune de Watagouna (Mali). Ayant été informé, il a quitté son bureau avant leur arrivée. Ces individus armés n’ayant pas trouvé le maire, ont lancé des coups de feu à l’air pour paniquer la population.

Ils ont ensuite tué un homme et tabassé 3 autres du fait qu’ils seraient soupçonnés comme étant un informateur.

Les 3 hommes tous blessés grièvement ont été évacués au niveau du centre de santé d’Ansango (Mali) et aucune suite n’a été rapporté d’après les témoignages.

Le lendemain, dans la nuit du samedi 6 avril 2019, ces individus armés étaient venus dans le village de Djemmiel non loin du 1er village (10km) où ils ont tué un homme (cousin du maire, considéré comme un informateur pour les FDS et les autorités). Dans le même village, ils ont aussi pillé 3 boutiques et emporté plusieurs têtes de bétail (gros et petits ruminants).

En cours du chemin, ils ont fait une razzia dans le village de Tatanak-Tanat situé à 4km de Djemmiel, où ils ont emporté une quantité importante d’animaux (gros et petits ruminants).

Ces incursions des hommes armés dans ces villages ont poussé ces populations à se déplacer vers Kongokiré au Niger. Ces nouveaux déplacés réfugiés se trouvant sur ce site se répartissent comme suit :

• Djemmiel : 20 ménages, tous des Zarma-kado.

• Koutou : 10 ménages, composés de Peulh et Touareg.

• Tatanak-Tanat : plus de 30 ménages, tous des Touaregs.