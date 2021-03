Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP), Site de Makalondi, Commune de Makalondi Département de Torodi, Région de Tillaberi - DRC/DDG Niger Rapport ERP Makalondi – 18/02/2021

Aperçu de la situation

Ces dernières semaines, la commune de Makalondi, et plus particulièrement dans ces villages bordant la frontière ont été victime d’exactions de la part des GANE, entravant leurs droits fondamentaux.

Le 30 janvier 2021, un groupe de GANE à bord de quatre motos a fait une incursion dans le village de Kiki à 25 kilomètres au sud-ouest de Makalondi où ils ont menacé de mort la responsable de l’église de Kiki, saccagé l’église puis ordonné aux habitants de quitter avant leur prochain retour sous peine des sanctions.

Dans la même semaine un GANE a procédé à plusieurs opérations de prélèvement des dîmes sur les têtes de bétails de la zone de Boni Lero. Les personnes ne voulant pas obtempérer se voient infligés des violences, comme le cas d’un groupe des jeunes qui s’est opposé et qui a fini par être tabassé par les GANE et perdre la totalité de leur bétail.Le 5 février 2021, le village de Bodel a été aussi victime d’une incursion de GANE dans laquelle ils ont incendié l’école du village et menacé la population de quitter ledit village. Les raisons de cet ultimatum seraient dû à des suspicions de collaboration de la population avec les FDS.

La présence renforcée de ces groupes armés et leur activisme empêchant les populations de jouir de leurs droits fondamentaux ne laisse d’autre choix à la population de quitter leur lui de vie en quête de sécurité. Début février, plusieurs mouvements de population ont été observés dans cette zone et 61 ménages des localités de Kiki,

Boni Lero, Tangounga et Bodel ses sont déplacés vers la ville de Makalondi.

La majorité de ces ménages ont effectué leur déplacement sur des charrettes, à dos d’âne, à pied et une minorité des femmes et enfants ont utilisé le véhicule de transport en commun. Ces ménages sont arrivés à Makalondi en plusieurs vagues en raison des différences entre les moyens de déplacements utilisés et aussi des localités de provenance. La plus importante des vagues est celle du 07 février 2021.

Cette population déplacée est composée des Gourmantchés, des Peulhs, des Touaregs et quelques Djermas, tous de nationalité nigérienne. D’après les informations collectées lors des focus groupes, ces ménages n’ont reçu aucune assistance depuis leur arrivée.

Au moment des évaluations, la grande partie de ces ménages étaient dans des familles d’accueils et quelques-uns vivaient à la périphérie de la ville de Makalondi dans des abris de fortune. La grande majorité de ces ménages sont à leur premier déplacement et n’ont aucune intention de retourner en raison du contexte sécuritaire actuel.