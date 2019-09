Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) – Site de Félili, Commune d’Ayorou, Département d’Ayorou, Région de Tillaberi - 03/09/2019

Aperçu de la situation

La dégradation de la situation sécuritaire dans la zone frontalière entre le Niger et le Mali est caractérisée par la recrudescence des attaques, des assassinats ciblés et des vols de bétails des groupes armés non étatiques particulièrement dans la commune d’Inatès (Niger). En effet, la récente incursion (26 Août 2019) dans un campement proche à Tintahoune par des GANE a causé la mort de 3 personnes influentes de la localité et le vol de quatre troupeaux d’animaux estimés à environ 600 têtes de bétail toute catégorie confondue. Cet incident malheureux a par ailleurs obligé la population du village de Tinazagaz à se déplacer pour s’installer sur le site de Felili (Kongokiré) pour se mettre à l’abri des incursions et des attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques.

D’après les informations reçues lors des focus groupes, la population concernée par ce déplacement est estimée à 69 ménages venus en deux vagues sur le nouveau site. La première vague constituée de 58 ménages est arrivé le 28 Août tandis que la deuxième de 11 ménages a séjourné trois jours à Setagar avant de rejoindre le site le 30 Août 2019. Ces personnes affirment effectuer leur déplacement à dos d’âne pour certains et à pieds pour d’autres. Cette population déplacée est uniquement composée des Touaregs qui logent actuellement dans les abris de fortunes exposés aux intempéries surtout en cette période hivernale. Il faut noter que le choix du site de Felili comme site d’accueil pour ces déplacés n’est pas fortuit. En effet, il est à proximité de la route goudronnée et d’un camp militaire de Yassangorou. Autre particularité évoquée de ce site est qu’il accueille depuis 2018 de nombreux déplacés puis sa visibilité liée aux nombreuses interventions des partenaires.