Rapport d’Evaluation Rapide de Protection; Département de N’Guigmi, Commune de N’Guigmi, Site de N’Gortogol

Aperçu de la situation

Selon les informations issues des focus group, ce déplacement est lié à l’assassinat de 4 vendeurs de bois près de Souaka (île du Lac Tchad) le 13 décembre 2018 suivie d’une attaque de véhicule de transport sur le tronçon Kablewa- Nguigmi qui s’est soldé par un mort et 9 personnes enlevées (près de Tchotchori et Issietab). La récente décision des autorités de Nguigmi interdisant tout mouvement dans cette zone sont les principales raisons qui ont obligé les populations de Souaka, Tchochori et Issietab à quitter leurs villages pour rejoindre le village de N’Gortogol. Aussi ces populations affirment avoir aussi reçu des menaces des groupes armés non étatiques leur demandant de quitter la zone. C’est dans ce contexte de crainte que ces populations se sont déplacées pour s’installer à N’gortogol.

En effet, le village de N’Gortogol, objet de cette évaluation se situe à 13 km à l’ouest de Nguigmi sur la route RN1.

Selon les informations collectées, les premiers déplacés constitués de 17 ménages sont venus du village de Souaka après la tuerie de 4 personne aux alentours de leur village. Les derniers sont arrivés le 03 janvier et sont 63 ménages originaires du village de Tchotchori et Issietab. Toutes ces populations sont à leur premier déplacement depuis l’avènement de la crise dans la région de Diffa.

Les populations déplacées issues de la communauté arabe sont estimées à 77 ménages constitués d’environ 400 personnes (70 hommes, 125 femmes, 95 garçons et 110filles). Ces familles vivent dans des conditions très précaires à l’air libre, sans abris et exposées aux divers risques de protection et aux intempéries.

Actions en cours :

(i) Des cas de protection nécessitant une assistance immédiate ont été identifiés par l’équipe protection DRC (ii) L’équipe Urgence RRM de DRC a conduit une évaluation multisectorielle afin d’évaluer les besoins Recommandations principales :

(i) Mettre en place un poste des soins pour faciliter l’accès aux soins de santé (ii) Continuer l’identification des cas de protection individuels, conduire des séances de sensibilisation liées aux risques de VBG, la cohésion sociale, la documentation civile et la protection de l’enfant