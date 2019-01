Rapport d’Evaluation Rapide de Protection; Département de N’Guigmi, Commune de Kablewa, Site de Mounni héla-héla

Aperçu de la situation

Les déplacés appartiennent à la communauté des Peuhls et seraient arrivés dans le village de Mounni héla-héla progressivement, à partir du 06 janvier 2019 jusqu'à atteindre un total de 80 ménages (enregistrés au moment de la MSA). Ils résidaient dans des campements situés aux alentours de Toumour. Quatre personnes auraient été tuées par des éléments des groupes armés non-étatiques (GANE) lors de l'attaque de leur campement le 13 novembre 2018. L’attaque contre l’entreprise de construction du forage de la ville de Toumour le 22 novembre a aggravé leur psychose. Après des menaces successives reçues les 7 et 13 décembre et une incursion le 27 décembre dans le campement de personnes armées non-identifiées qui leur auraient demandé de payer une taxe, les ménages déplacés ont décidé de se réfugier dans la commune de Kablewa, dans le village de Mounni hélahéla dont les habitants appartiendraient à la même communauté. L’arrivée de ces 80 ménages aurait été facilitée par le chef du village de Mounni héha-héla (mise à disposition d'une charrette). Les déplacés ont reçu à leur arrivée une assistance en vivres apportée par la population hôte du village (23 ménages). Il faut souligner que ces déplacés sont à leur premier déplacement depuis l’avènement de la crise dans la région de Diffa. Toutes ces familles vivent dans des conditions précaires car exposés à des intempéries en cette période de froid.

Actions en cours :

Des cas de protection ayant besoin d’une assistance rapide ont été identifiés par l’équipe protection DRC L’équipe Urgence RRM/ACTED a conduit une MSA afin d’évaluer les besoins.

Recommandations principales :