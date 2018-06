Rapport d’analyse mensuelle des donnees du monitoring de protection, mai 2018, Tillabéri, Niger

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri est restée instable et imprévisible au cours du mois de mai. Les opérations militaires se poursuivent à l’instar de l’opération conjointe Barkhane-G5 Sahel (contingent Nigérien) en cours depuis le 20 mai 2018 dans la zone des ‘’3 frontières’’, à savoir Mali-Burkina Faso-Niger, ainsi que d’autres opérations militaires telles que l’opération Dongo.

Globalement, la principale menace dans la région de Tillabéri demeure l’activisme des groupes armés non étatiques. La porosité des frontières et l’insuffisance des FDS pour assurer la sécurité dans toutes les zones concernées feraient de certaines espaces une base arrière propice pour divers groupes armés non étatiques.

Les conflits entre les groupes armés dans la bande frontalière du Niger avec le Mali se sont progressivement transformés en un conflit interethnique transfrontalier entre les touaregs et les peulhs. Depuis la fin du mois de mars, entre le 26 et 28 avril, et le 1er et 18 mai 2018, plusieurs attaques ont coûté la vie à des dizaines de civils des deux ethnies au Mali et Niger. Les communes d’Inatès et Abala ont été directement touchées par ces différentes attaques.