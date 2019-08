Rapport d’analyse mensuelle des donnees de monitoring de protection, Juin 2019, Tillaberi-Niger

I. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE DANS LA REGION DE TILLABERI

Le mois de juin a été marqué par un environnement sécuritaire toujours préoccupant dans les huit départements en état d’urgence suivis par le monitoring de protection dans la région de Tillabéri à savoir Ayérou, Tillabéri, Téra, Bankilaré, Torodi, Banibangou, Ouallam, et Abala.

En effet, avec la multiplication des opérations militaires exerçant une forte pression sur les GANE au nord Mali et dans la zone frontalière des trois pays (Niger-Mali-Burkina Faso), les obligeant à chercher de nouvelles localités propices pour leur implantation et leurs activités.

Selon les sources communautaires, les GANE ont élargi leurs activités dans le triangle des 3 frontières dans le Liptako Gourma ((cf carte ci-dessous) avec des attaques récurrentes dans les villages et dans les positions des FDS. Les frontières étant poreuses, pas totalement couvertes par les opérations militaires, les GANE ont profité pour renforcer leur stratégie d’ancrage local.

Cette stratégie se traduit par la multiplication des menaces des populations vivant sur les bandes frontalières, sur les axes stratégiques de passage avec ultimatum de quitter les lieux, la déstabilisation du mécanisme communautaire avec les attaques dirigées contre les chefs coutumiers et religieux, les assassinats et enlèvements ciblés.

Selon les points focaux communautaires, cette situation d’insécurité affecte la libre circulation des populations des localités illustrées sur la carte ci-dessus dans les trois pays, les activités commerciales en particulier l’animation et l’accès aux grands marchés ainsi que les dynamiques sociales et économique existantes.

Notons aussi les tensions et violences inter et intra-communautaires déjà existant dans les différents pays qui pourraient s’exacerber et dégrader les relations entre communautés des trois pays voisins.

Une persistance des activités des GANE a été signalée au cours du mois de juin 2019 sur la bande frontalière Niger - Burkina Faso, notamment les communes de Bankilaré, Djagourou,

Torodi, Makalondi et Téra ainsi qu’une partie du département de Ouallam sur la frontière avec le Mali. Au total, 49 incidents de protection ont été rapportés par les points focaux et informateurs clés dans les localités suivies par le monitoring de protection.

Selon les informations collectées auprès des communautés, particulièrement dans les départements d’Abala, de Ouallam, de Banibangou et de Torodi, une campagne d’acceptation est en cours avec les GANE à l’endroit des populations civiles nomades et/ou sédentaires vivant dans leurs zones d’opération.

Dans cette situation sécuritaire complexe, les populations civiles sont prises en étaux d’une part soupçonnées par les GANE de complicité avec les FDS et d’autres part accusées par les FDS de complaisance et de couvrir les activités des GANE. Cela accentue la précarité et la vulnérabilité des populations dans ces localités qui compte au 30 juin 2019, 53 000 personnes déplacés internes recensées par les autorités locales avec l’appui du dispositif de monitoring de protection.

Notons aussi la peur et le risque d’exposition des populations aux EEI qui réduit considérablement les mouvements des véhicules de trafic dans la commune d’Inates avec pour conséquences l’augmentation des frais de transport.