Rapport d’analyse mensuelle des données du monitoring de protection, septembre 2018, Tahoua, Niger

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI

Les départements de Tillia et Tassara dans la région de Tahoua sont très affectés par le climat d’insécurité actuel au nord Mali. En effet, ces départements sont frontaliers avec le Mali au nord-ouest (350 km de frontière), avec les départements d’Abala et Filingué à l’ouest, avec la région d’Agadez et l’Algérie au nord-est.

De par la position géographique de ces unités administratives qui ont une frontière très poreuse, il a été observé au cours du mois de septembre plusieurs mouvements inhabituels des éléments armés non étatiques à moto traversant la bande nord Mali sous la pression des opérations militaires en cours au niveau des deux frontières. Ces éléments armés non étatiques choisissent des endroits avec présence des grottes qui réduit l’accès et la visibilité aérienne des forces militaires.

Les éléments des groupes armés non étatiques ont été très actifs dans les localités frontalières avec le département d’Abala (Ikerfan, Didiga, Ezza) et Assagueyguey au cours du mois de septembre 2018. A ce titre, les communautés mentionnent l’insuffisance de la riposte militaire dans la partie frontalière du Niger, où l’on a pu observer des positions fixes des FDS et très peu de mobilité, voire de proactivité en cas d’alerte.

La recrudescence des violences entre groupes armés en Libye et des probables relations avec les groupes opérant au nord Mali, seraient en lien avec les mouvements suspects des hommes armés observés dans les villages frontaliers du département de Tassara et Tillia, au cours de ce mois.

Selon certains informateurs clés, plusieurs jeunes de la région de Tahoua et Tillaberi, se seraient ralliés aux groupes armés non étatiques pendant leur séjour au Mali et seraient impliqués dans le trafic et la contrebande vers la Lybie et l’Algérie. Ceci est favorisé par les échanges socio-économiques entre le Niger, le Mali, ainsi que des liens familiaux entre les différentes communautés.

Les attaques des groupes armés non étatiques au nord Mali en lien avec les conflits interethniques (touaregs (Daoussahak) - peulhs) et leur affiliation aux groupes armés continuent d’entrainer des pertes en vies humaines et des mouvements de population. Des cas d’exactions sur les populations civiles ont été signalés par les points focaux dans les villages de Midal, Inliba, Tchinnawainate, Albada dans le département de Tassara, et Tadgoune, assagueyguey, Inkotayen dans le département de Tillia au cours de ce mois. Dans ces localités, les populations ont assisté impuissantes à l’extorsion de leurs biens, notamment les bétails, seuls moyens de survie pour ces éleveurs.

Dès lors, on compte au 30 septembre 10091 personnes déplacées forcées dans la commune de Tillia et, selon les points focaux de Tassara, environ 94 ménages (éleveurs nigériens) des localités de Midal et Tchinnawainate se seraient déplacés vers le sud du village de Tarrissadate et le département de Tassara.

Il faut noter que dans les zones nord de la région de Tahoua, en plus de l’élevage, les jeunes sont très impliqués dans le trafic commercial des biens de première nécessité avec l’Algérie. Ce trafic alimente les populations de ces deux frontières en céréales, pâtes alimentaires, farines et autres.

Au cours du mois de septembre, des attaques par des groupes armés non étatiques ont eu lieu le jour des marchés hebdomadaires (Tadgoune, Tamelet, Inkotayen) et sur les voies de ravitaillement, causant par conséquent la réduction des mouvements et l’augmentation des prix sur les marchés des biens de première nécessité.