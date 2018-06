Rapport d’analyse mensuelle des données du monitoring de protection, mois de mai 2018 Diffa, Niger

I- APERCU DE L’ENVIRONNEMENT DE PROTECTION DANS LA REGION DE DIFFA

La situation sécuritaire dans la région de Diffa est restée volatile durant ce mois de Mai. L’opération « AMIN FARKAT » de la Force Multinationale Mixte continue dans la Région. Les ratissages en cours occasionnent des restrictions de mouvements, notamment dans les localités de Toumour, Bosso et Gueskerou. Si ces restrictions ont été levées à la fin du mois, l’Etat d’urgence a été reconduit et le couvre-feu est toujours en vigueur.

Un délai d’un mois avait été accordé aux villages de Mainé-Soroa ayant reçu des ordres de déguerpissement. Toutefois, aucun mouvement de populations n’a été observé à l’expiration du délai.

Le département de N’Guigmi a connu une certaine accalmie avec la baisse sensible des incidents criminels et terroristes et des conflits communautaires. Toutefois les actes de pillages et d’extorsion de biens n’ont pas cessé dans les localités de Blabrim et Kablewa. Par ailleurs, les violences basées sur le genre ont augmenté surtout chez les femmes veuves et jeunes filles, du fait de leur extrême vulnérabilité.

L’accès au logement demeure également préoccupant pour les déplacés occupant les parcelles des tiers tel que relevé dans la commune de Goudoumaria (Goudoumaria et Kilakam), à Diffa, Mainé et N’Guigmi.

Au total, 27 incidents de protection ont été rapportés au cours du mois sous revue.