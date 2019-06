Rapport d’analyse mensuelle des données du monitoring de protection, mai 2019 Tillabéri, Niger

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI

Au cours du mois de mai l’environnement sécuritaire a continué à se dégrader dans la région de Tillabéri, notamment sur la bande frontalière Niger-Mali-Burkina Faso, avec plusieurs incursions des éléments des GANE et des opérations militaires déployées face aux menaces sécuritaires aiguës dans la région.

A la date du 31 mai 2019, on comptait 76 634 personnes déplacées internes dans les régions de Tillaberi et Tahoua. Ces vagues de mouvements de population entrainent des problèmes et risques de protection de ces individus, mais aussi ceux liés à leur installation dans certaines localités d’accueil actuelles telles que Tabarey Barey et Tadares dans les communes d’ayorou et de Tillaberi.

La bande frontalière avec le Burkina-Faso A la frontière avec Burkina, on note la persistance des attaques, des enlèvements de personnes, des menaces sur les populations par les GANE et les opérations militaires dans les communes frontalières du Burikina Faso (Patchakoili, kantchari,

Boundoré, Falangoutou, Gorongoron, Markoy, Tankougounadjé...) et au Niger dans les communes de Makalondi, Torodi, Djagourou, Goroual, Bankilaré qui sont plus affectées par cette insécurité à ce jour. Trois problèmes majeurs de protection sont identifiés par les communautés lors des activités de monitoring sur cette bande frontalière.