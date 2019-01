Rapport d’analyse mensuelle des données du monitoring de protection, décembre 2018, Région de Diffa, Niger

I- APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION DANS LA REGION DE DIFFA

PE Situation sécuritaire

La situation sécuritaire est relativement calme au niveau de la région de Diffa. Néanmoins on peut noter des enlèvements d’une cinquante des pêcheurs dans la commune de Bosso par les éléments du groupe armé non étatique (GANE) puis ils ont été libérés après avoir été utilisés pour leur transporter des bagages dans les iles à l’est de la ville de Bosso. A cela s’ajoute le braquage de routes au cours duquel 3 véhicules de transporteurs en commun ont été emportés par les braqueurs. Ces derniers ont tué une personne, blessé 3 autres et enlevé 7 personnes parmi lesquelles 4 chauffeurs des véhicules privés, 1 femme et 2 filles membres de la communauté. Il y a également quelques arrestations de personnes présumées appartenant au GANE et des cas de coups et blessures au niveau de la région.

Ce mois est aussi marqué par un vaste ratissage dans les iles du lac par les forces de défense et de sécurité, qui a commencé selon les sources depuis le 28 Décembre 2018.

La situation sécuritaire est aussi dominée par des rumeurs de probables attaques de gros centres à savoir Diffa, Bosso, Toumour, Kindjandi, N’Guigmi par les éléments du groupe armé non étatique. Durant la dernière semaine du mois, les FDS ont procédé à une fouille dans le village de Gagamari dans la commune de Chetimari.

En dehors de ces attaques, on déplore une recrudescence d’incendie involontaire à l’est de Nguigmi causé par les activités domestiques et les vents forts engendrant des dégâts matériels importants (abris, vivres et ustensiles de cuisine) notamment dans les sites de Tchougoua, Nguilewa, Koutou, Rimmi.

Notons aussi des cas d’assassinat ciblant les éleveurs en pâturage dans la zone de Toumour et Baroua par des GANE, où 5 éleveurs ont été égorgés dans la zone de Toumour. Cette situation a créé la peur et la panique de la population notamment sur l’ensemble de la zone d’intervention. Cela a engendré une limitation des mouvements dans certaines localités notamment la fréquentation de certains marchés de Kabléwa, Kindja-indi et Blabrime en raison de crainte t’attaque ou d’enlèvement