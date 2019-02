Rapport d’analyse mensuelle des données du monitoring de protection, décembre 2018, Tillabéri, Niger

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION DANS LA REGION DE TILLABERI

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri au cours du mois de décembre 2018, est restée très volatile et relativement calme dans les différents départements de la région de Tillabéri couverts par les opérations militaires. Cette accalmie se traduit par une augmentation (45%) du nombre d’incursions et d’attaques sur la population civile au cours du mois de décembre, précisément dans les communes d’Inatès et d’Abala comparé au mois de novembre 2018. La menace des groupes armés non étatiques est restée élevée dans le nord et l’ouest de la région de Tillabéri et en particulier dans les départements d’Ayorou, d’Abala et de Banibangou entrainant des mouvements de populations vers les départements d’Ayorou et Ouallam.

Au 31 décembre, on compte 35,866 PDI dans la région de Tillabéri. Les bandes frontalières avec le Mali et le Burkina Faso sont restées très actives suite aux opérations militaires en cours.