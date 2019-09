Rapport d’analyse mensuelle des données de monitoring de protection, Juillet 2019, Tillabéri-Niger

I. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri a été caractérisée par un calme relatif au cours du mois de juillet 2019. En effet, seuls quatre (04) départements sur les dix (10) suivis par le monitoring de protection (Cf. cartes des départs. Suivi par le monitoring) ont été concernés par les incidents de protection et/ou les mouvements de population à savoir Ayérou, Banibangou, Torodi et Bankilaré.

Des incidents majeurs ont néanmoins été enregistrés dans le département d’Ayérou avec notamment l’attaque du camp militaire d’Inates le 01 juillet et l’assassinat du chef de groupement par intérim toujours de la commune d’Inates le 15 juillet 2019.

Les groupes armés non étatiques continuent leurs avancées et occupent une large partie boisée de la bande frontalière allant du Niger-Burkina Faso au Niger-Mali, selon les sources d’information communautaires. La stratégie opérationnelle de ces GANE reste la même, c’està-dire convaincre les communautés vivant dans ces zones à adhérer à leurs causes et neutraliser toute dissidence par la terreur (enlèvement, assassinat, menace, etc.).

Toutefois, l’arrivée de la saison pluvieuse contribue à réduire considérablement la mobilité des éléments des GANE du fait que ceux-ci utilisent pour la plupart des motos dans leurs déplacements. La montée des Coris et les pluies torrentielles qui s’abattent le long de la frontière Niger-Burkina rendent le déplacement à moto plus difficile. Tout ceci contribue à l’accalmie observée en ce moment dans les zones d’urgence de la région de Tillabéri.

Il faut aussi noter la poursuite des opérations militaires contre ces groupes armés non étatiques qui menacent la sécurité des populations dans les zones frontalières du Niger-Mali-Burkina Faso. Ces opérations militaires sont destinées à la sécurisation des populations et leurs biens.

Toutefois, elles ne sont pas sans conséquence sur la vie quotidienne de ces communautés. Ainsi les populations subissent la restriction des mouvements des personnes, les enlèvements des membres de la communauté soupçonnés par les GANE de collaboration avec les forces armées, la peur d’exactions de la part des éléments des forces armées, etc.

a. Situation actuelle dans la commune d’Inates (départ. Ayérou)

La situation sécuritaire s’est considérablement détériorée dans la commune d’Inates à la fin du mois de mars 2019 suite à l’assassinat du chef de groupement par des éléments des GANE. Au cours du mois avril, les leaders et les notables vivant à Inates (chef-lieu commune) se sont déplacés certains vers Ayérou (chef-lieu département) et d’autres vers Tillabéri (chef-lieu région).

Le déplacement de ces leaders et notables a provoqué une grande inquiétude au sein des populations qui se sentent abandonnés par les chefs dirigeants. De ce fait, la vie dans la commune d’Inates est devenue de plus en plus difficile en raison de ce vide institutionnel qui entraine une raréfaction des biens indispensables à la survie des populations. Il s’agit en particulier des moyens de subsistance, de transport et des biens de première nécessité.

L’attaque du camp militaire d’Inates le 01 juillet et l’assassinat du chef de groupement par intérim le 15 juillet 2019, ont mis le feu au poudre en provoquant un déplacement massif de population vivant dans le chef-lieu de la commune d’Inates vers Ayérou les jours suivants ces deux évènements.

A ce jour, le chef-lieu de la commune d’Inates a été carrément vidé de sa population, laissant derrière elles les infrastructures sociales de base existantes (Centre de santé, château d’eau, marchés, habitations, etc.).

La situation sécuritaire est très tendue et le risque de nouveaux mouvements internes de populations est très élevé. Les sources communautaires indiquent que plusieurs rencontres de concertation ont eu lieu entre les leaders restés encore dans la zone sur la conduite à tenir dans ce nouveau contexte d’insécurité totale.