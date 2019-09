Rapport d’analyse mensuelle des données de monitoring de protection, août 2019, Tillabéri-Niger

I. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

L’environnement sécuritaire dans la région de Tillabéri a connuune recrudescence des incidents de protection au cours du mois d’août 2019. En effet, la situation a été préoccupante dans trois(03) des départements suivis par le monitoring de protection (Ayérou, Torodi, et Abala) durant cette période.

La commune d’Inates dans le département d’Ayérou est l’une des communes les plus affectées par l’insécurité dans la région de Tillabéri. Les conséquences de la série d’incidents de protection notamment l’attaque du camp militaire et l’assassinat du chef de groupement par intérim ayant eu lieu à Inates au mois de juillet, ont continué en août. La commune est, à ce jour, privée de tout service social de base (santé, éducation).

Selon des sources communautaires et des informations concordantes recueillies auprès des autorités communales, les groupes armés non étatiques occupent une partie de cette commune, en particulier les villages et hameaux de la bande nord et nord-ouest.

Les mêmes sources indiquent que ces éléments des GANE circulent à visage découvert et se présentent aux populations qui y vivent encore comme étant la seule alternative pour assurer leur sécurité.

Pour le département de Torodi, en particulier les communes de Makalondi et de Torodi frontalières avec le Burkina Faso, la pression sécuritaire devient de plus en plus insoutenable avec la multiplication des enlèvements et assassinat des leaders communautaires. Au cours du mois d’août, sept (07) enlèvements ont été perpétrés par les GANE dans ces deux communes, et ont concerné huit(08) personnes dont une seule relâchée, trois (03) toujours portées disparues, et quatre (04) assassinées.

Pour le département d’Abala, la situation sécuritaire est toujours volatile malgré un calme relatif observé ces deux derniers mois. Les sources communautaires d’information ont continué de rapporter plusieurs cas d’incursion et de menace des groupes armés non étatiques.

A ce jour, les bandes nord de la commune notamment les villages de Amalawlaw, Tamatchi, Simbarkawane et au sud dans les villages de Kabéfo, Tantchilé, sont particulièrement concernés par l’activisme de ces GANE.

Cela, malgré les patrouilles militaires qui se poursuivent sur la bande frontalière avec le Mali, dans certaines localités et hameaux dans la partie sud de la commune.

En définitive, il faut noter la poursuite des opérations militaires sur toutes les bandes frontalières du Niger-Mali-Burkina Faso. Et les mesures de l’état d’urgence sont toujours en cours dans les dix départements de la région de Tillabéri, suivis par le monitoring de protection notamment Tillabéri, Ayérou, Ouallam, Banibangou, Torodi, Téra, Gothey, Banikilaré, Say et Abala. Toutefois, il faut signaler des initiatives des autorités locales sur l’allègement de ces mesures dans le cas des départements d’Abala, Tillabéri, Ouallam, et Ayérou, où les heures de circulation pour piétons sont revues et ramenées à plus tard dans la nuit, voire même illimitées.