Rapport d’analyse mensuelle de monitoring de protection dans les départements de Tillia et Tassara, région de Tahoua, Juin 2019

Environnement sécuritaire

Le nord de la région de Tahoua, frontalière avec la république du Mali est resté relativement stable en ces deux derniers mois.

Les mouvements et les incursions des groupes armés non étatiques se sont considérablement réduits dans les départements de Tillia et de Tassara. En effet aucun incident majeur des GANE n’a été enregistré dans cette zone depuis l’explosion de la mine contre les véhicules des FDS sur l’axe Tillia – Agando le 20 avril 2019.

Cependant, il n’en demeure pas moins que les personnes déplacées internes se trouvant dans les départements de Tillia et de Tassara, subissent d’autres restrictions des droits fondamentaux liées non seulement à la pression de la patrouille militaire, mais aussi au grand banditisme armés qui se développement dans la zone, telle que les vols de bétails et les attaques des véhicules des marchés hebdomadaire.

Suite à la prolongation de l’état d’urgence par l’Etat du Niger dans les régions de Diffa, Tillabéri et Tahoua, la patrouille militaire a été renforcée en fréquence et en nombre dans les départements de Tillia et de Tassara. Les points focaux placés sur les sites, rapportent qu’au courant de ce mois de juin, les FDS se sont rendues sur certains sites notamment à Intazayene et à Agando, dans le but de vérifier la conformité des pièces de tous les détenteurs de motos. Ainsi toutes personnes donc les pièces de la moto ne sont pas conformes, risquerait de voir sa moto calcinée. Cela a limité considérablement la libre circulation des personnes et leurs biens dans cette zone où le moyen de déplacement le plus accessible reste la moto.

Sur le site d’Inizdan par exemple, les PDI affirment qu’elles fréquentent les marchés hebdomadaires en cachette par peur de tomber sur la patrouille militaire avec toutes leurs tracasseries ou d’être attaquées par les bandits armés opérant sur les axes routiers reliant les marchés hebdomadaires.