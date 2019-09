Rapport d’analyse mensuelle de monitoring de protection dans les départements de Tillia et Tassara, région de Tahoua, Juillet 2019

Environnement sécuritaire de la région

Ces derniers temps, les départements de Tillia et de Tassara, frontaliers avec la république du Mali, connaissent une accalmie précaire, cela grâce aux efforts consentis par les autorités, par l’envoi des militaires dans la zone qui accentuent la patrouille pédestre. Néanmoins, malgré ce renforcement de la patrouille militaire, la situation sécuritaire dans cette zone s’est relativement dégradée en ce mois de Juillet.

En effet les groupes armés non étatiques continuent toujours les exactions dans la zone, avec différents mode opératoire et différents objectifs. Il y’a ainsi les coupeurs des routes qui volent et pillent la population civile sur les axes des marchés hebdomadaires et les GANE opérant au Nord Mali, qui commettent des exactions sur la population.Tous ces GANE font leurs opérations sur des motos, ce qui rend difficile leur identification à la population civile qui, en majorité utilise aussi le même moyen de locomotion. Cela a pour conséquence la faible fréquentation des marchés hebdomadaires et la faible circulation des personnes et leurs biens d’ou l’accentuation de la vulnérabilité de cette population.

En début du mois de juillet, les éléments des groupes armés non étatiques « Gatia » qui opèrent au Nord Mali, ont enlevé sur la ZAR d’Intikane, le véhicule d’une ONG partenaire du HCR.

Suite à cette situation, les autorités régionales de Tahoua ont adapté des nouvelles mesures sécuritaires, interdisant systématiquement et de manière formelle les assistances humanitaires (distribution de vivres) sur les sites des PDI et la circulation des engins à deux roues (moto) dans tout le département de Tillia. Cela a créé d’avantage un climat de méfiance, de peur et panique au sein des PDI et la population autochtone, vu que ces dernières effectuent leurs activités à moto afin de subvenir aux besoins alimentaires de leurs ménages.