Rapport d’analyse mensuelle de monitoring de protection dans les départements de Tillia et Tassara, région de Tahoua, Mai 2019

I. SITUATION SECURITAIRE

En ce mois de mai 2019, la situation sécuritaire reste volatile dans les départements de Tillia et Tassara région de Tahoua. Les opérations militaires se poursuivent le long de la bande frontalière avec le Mali. La force conjointe Barkhane poursuit le bombardement des positions des GANES sur le territoire malien. Ces opérations ont eu comme conséquence la mobilité des GANE qui fuient les bombardements pour rentrer au Niger dans sa partie frontalière du département de Tillia.

En effet une des implications de cette mobilité des groupes armés est la récurrence des incursions caractérisées par les actes des menaces et des incidents de protection dans ces deux départements. Les incidents enregistrés sur la période en revue concernent essentiellement les attaques contre motocyclistes, les véhicules de marchés hebdomadaires, les camions transportant des marchandises et les vols de bétails. En général, ces incidents ont engendré des conséquences à plusieurs niveaux et exposent les populations à plusieurs risques de protection. La peur et la crainte étant devenues le quotidien de la population, occasionnent des mouvements continus vers d’autres localités moins sujettes à des incursions récurrentes des GANE.

Cependant, d’autres mouvements secondaires de populations ont été enregistrés et sont essentiellement liés aux besoins d’assistance et la recherche du pâturage pour les bétails.

En dépit de la poursuite de l’assistance humanitaire à travers l’équipe RRM dans le département Tassara (Miguiza et Tassak), il y’a lieu de signaler que les besoins exprimés par les PDI restent non couverts. L’absence des assistances RRM sur certains sites, conduit les PDI aux mouvements secondaires et risque de causer des cas de doublons de ménages entre les différents sites, comme le cas des sites de Tassak et de Miguiza dans la commune de Tassara.

Dans le département de Tillia, ce mouvement secondaire lié à la quête de l’assistance humanitaire, amène les PDI à franchir la limite de la région. Ainsi courant avril et mai 2019 une série de mouvements secondaires est observée des sites d’Ezza et Ikerfane (département d’Abala, région de Tillabéri) vers les sites d’Assagaygay et Agando (département de Tillia).

Il est à noter que les autorités politiques envisagent la possibilité de relocaliser les personnes déplacées internes des départements de Tillia et Tassara sur un seul site, relativement plus proche des villes de Tillia et de Tassara. Mais cette initiative de relocalisation n’est pas très appréciée chez certaines PDI du département de Tassara, ayant exprimé catégoriquement leur appréhension par rapport à cette idée, lors du passage de la mission interministérielle en date du 8 avril 2019. Toutefois, des efforts coordonnés du gouvernement et des acteurs humanitaires sont en cours pour trouver des sites d’installation propices pour les PDI des communes concernées afin de faciliter les réponses humanitaires.