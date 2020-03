Rapport Annuel de Monitoring de Protection dans la région de Tahoua - Janvier – Décembre 2019

I. CONTEXTE SECURITAIRE

L’environnement sécuritaire a été très volatile dans les départements de Tillia et Tassara, région de Tahoua, pendant l’année 2019. En effet, les opérations militaires de la force conjointe Barkhane dirigées contre les positions des groupes armés non étatiques, dans la zone de Tamalat au Mali, ont occasionné une mobilité des GANE sur la bande frontalière du côté du Niger. La conséquence de cette mobilité des groupes armés non étatiques est la récurrence des incursions caractérisées par les actes de menaces et les incidents de protection sur les personnes déplacées internes et la population hôte dans les départements de Tillia et Tassara.

Au cours de l’année 2019, le monitoring de protection a relevé plusieurs violations des droits dont notamment : vols, pillages, enlèvements, agressions physiques, menaces, tensions communautaires, mariage précoce, agression sexuelle, blessure par balle, incendie volontaire, arrestation, etc. La majorité des incidents de protection ont été œuvre des Groupes armés non étatiques.

A ces violations des droits s’ajoutent le grand banditisme armé qui existe dans la zone et qui est souvent à l’origine des agressions physiques, les vols de bétails, etc. Ce banditisme armé est alimenté par le trafic d’armes qui est observé dans le département de Tillia en passant par les départements d’Abalak et Tchintabaraden. On note également des attaques directes ou via les mines contre les positions militaires.

C’est au regard de ce contexte que les autorités administratives de la région de Tahoua ont interdit tout assistance humanitaire sur les sites de Tillia, et ont adopté des nouvelles mesures sécuritaires à travers notamment le renforcement des patrouilles militaires, l’interdiction de l’usage des motos et la limitation des heures de circulation pour les véhicules, dans les départements de Tillia et Tassara.

Le présent rapport, retrace l’ensemble des activités menées dans le cadre du monitoring de protection dans la région de Tahoua au cours de l’année 2019.

II. MOUVEMENT DE POPULATION

La région de Tahoua a connu des mouvements de populations, qu’il s’agisse de nouveaux mouvements ou de mouvements secondaires. A la date du 31 décembre 2019, la région de Tahoua comptait 3 266 ménages composés de 23 317 personnes déplacées internes. Le département de Tillia abritait 2 212 ménages de 16 801 individus et celui de Tassara comptait 1 054 ménages de 6 516 individus.

La carte ci-dessous, retrace la situation des mouvements des populations qui sont réparties sur 13 sites d’accueils dont 10 dans le département de Tillia à savoir : Agando, Assagaygay,

Azakaza, Bakoret, Chinewarene, Goulba, Inizdane, Intazayen,

Intikane et Tagalalte, et 3 sites dans le département de Tassara à savoir : Miguiza, Tachigarte et Tassak.