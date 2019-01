RAPPORT ANNUEL DE MONITORING DE PROTECTION 2018 - Tillabéri, Niger

La région de Tillabéri a connu une instabilité très accentuée durant l’année 2018, du fait de l’insécurité dans les localités des différentes communes frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, en proie aux attaques des éléments des groupes armés non étatique. A cela s’ajoute la porosité de la frontière nigérienne avec le Mali et l’insuffisance de la couverture des zones par les forces de défense et de sécurité.

Cette insécurité a eu comme conséquences collatérales des incidents de protection et des mouvements de populations avec un accroissement des besoins multisectoriels. Ainsi, au 31 décembre, 419 incidents de protection rapportés soit une moyenne de 35 incidents par mois ainsi que 35,866 personnes déplacées internes enregistrées dans la région de Tillaberi. Les communes d’Inates, d’Abala, d’Anzourou et d’Ayorou restent les plus touchées au cours de l’année avec plus de 300 incidents de protection et plus de 34 000 PDI dans ces départements.

Les interventions militaires de l’opération conjointe Barkhane-G5 Sahel et l’opération de l’armée nigérienne (Dongo) dans le nord d’ Ouallam et l’opération Saki 2 dans les communes de Torodi et Makalondi menées en Octobre dernier ont entrainé la dispersion d’une grande partie des groupes armés qui se seraient déplacés vers les zones d’ Inates, de Tilloa, au nord de Banibangou et d’Abala, dans la Région de Tillaberi et vers la forêt de Kodjoga Beli située à cheval entre le Niger et le Burkina-Faso. Afin de réduire les capacités opérationnelles des groupes armés non étatiques actifs dans la zone, l’Etat nigérien a décidé d’élargir l’état d’urgence dans trois (03) autres départements (Say, Torodi et Téra) de la région de Tillabéri à partir du 30 Novembre 2018.

La visite de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’Homme des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en mars 2018 pourrait être un élément déclencheur dans la recherche des solutions aux problèmes des PDI dans le pays en général et en particulier à Tillaberi. Rappelons que les objectifs de cette visite étaient de recueillir des informations sur la situation du déplacement interne au Niger; de consulter largement le gouvernement, les autorités locales et d’autres parties prenantes nationales et internationales sur les principaux problèmes et les réponses aux déplacements internes.

Il est important de faire mention des avancées observées dans le pays cette année concernant la recherche de solution aux problèmes des PDI, matérialisées par l’adoption d’un texte de loi pour la protection des PDI dans leur propre pays à travers la domestication de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées internes (PDI) en Afrique dans les lois nationales Nigériennes tel que mentionné à l’article 3.2 de ladite convention.