Rapport Annuel 2020 Monitoring de Protection Communes de Diffa, N’Guigmi, Bosso, Toumour, Kablewa et Guèskérou

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire et humanitaire de la région de Diffa connaît une détérioration entretenue depuis 2015, plongeant les communautés dans une crise de protection sans précédent. L’année 2020 ne déroge pas à cet état de fait. En effet, elle a été marquée par l’activisme des GANE dont les éléments n’ont cessé de perpétrer des violations de droits de l’homme au gré des multiples incursions.

Donnés pour affaiblis dans le bassin du Lac Tchad au lendemain de l’opération Colère de Bohoma lancée par les forces de défense du Tchad en avril 2020, les GANE ont démontré le contraire en s’adaptant et en renforçant leurs capacités de nuisance, multipliant les exactions contre les populations civiles. L’activisme des GANE a atteint le département de N’Guigmi, jadis considéré comme fiable sur le plan sécuritaire. La levée de bouclier n’a laissé aucun répit aux populations civiles qui ont payé le lourd tribut à travers les assassinats, enlèvements, extorsions de biens. Ce qui a provoqué plusieurs mouvements de populations de Toumour et Gueskerou vers la ville de Diffa et ses alentours durant le premier semestre de l’année 2020.

La relative accalmie observée au cours du troisième trimestre de l’année aura été de courte durée. En effet, en quête de moyens financiers et matériels pour se maintenir, les GANE vont perpétrer pillages et diverses exactions d’extorsion de biens et enlèvements.

Restée volatile et imprévisible toute l’année, la situation sécuritaire et humanitaire connaîtra une escalade avec l’incursion meurtrière des éléments des GANE conduite le 12 décembre 2020, à Toumour qui a causé la mort de 45 personnes dont des femmes et des enfants, tout en occasionnant plusieurs dégâts matériels. Les GANE demeurent actifs et ont infiltré plusieurs localités de la région, plongeant les communautés dans une psychose chronique, ce qui est de nature à renforcer leur vulnérabilité.

A la situation sécuritaire aussi volatile qu’imprévisible, il faudra adjoindre la pandémie de la COVID-19 qui a impacté négativement le déploiement des acteurs humanitaires sur le terrain.

Certaines localités de la région de Diffa sont restées également inaccessibles du fait de l’impraticabilité des voies ou des restrictions sécuritaires. L’accès humanitaire s’est de plus en plus réduit en 2020, obligeant les organisations à limiter leurs opérations d’assistance à la ville de Diffa et ses alentours, alors que les populations dans le besoin sont loin du centre urbain. Au surplus, en vue d’assurer la protection des acteurs humanitaires, le Gouvernement de la République du Niger a émis une Note Verbale qui instruisait aux acteurs humanitaire le recours systématique aux escortes.

Cette instruction a limité l’accès humanitaire aux acteurs humanitaires en général, et à ceux de la protection en particulier, occasionnant d’importants gaps.