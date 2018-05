Résumé de l’Evaluation : Expérience et enseignements tirés des mises à l’essai des bonnes pratiques d’analyse du marché humanitaire

Présentation

Grâce au projet Improving the Uptake of Humanitarian Market Analysis (Amélioration de l’utilisation de l’analyse du marché humanitaire), l’IRC a cherché à faciliter le recours systématique aux informations du marché pour les programmes humanitaires touchant différents secteurs. L’organisation y est parvenue en essayant d’éliminer certains des principaux obstacles du recours aux informations du marché, à savoir la perception et la pratique des évaluations du marché comme étant des activités exigeant beaucoup de temps et de ressources : un manque d’appropriation et de leadership à l’échelle nationale des évaluations de marché, une attention insuffisante accordée aux marchés dans les contextes d’avant-crise, et des connaissances et capacités limitées d’analyse du marché des professionnels de terrain et au-delà du secteur de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Cette initiative s’est principalement déroulée en une série d’activités menées en collaboration avec CRS et Mercy Corps dans le but d’identifier, de mettre à l’essai et d’évaluer les pratiques capables d’augmenter le recours systématique à l’analyse du marché et à la captation des données résultantes.

Début 2017, un examen a été effectué pour identifier les exemples d’analyse du marché humanitaire qui avaient influencé la programmation et pour distiller les facteurs généraux et les pratiques spécifiques qui favorisent l’utilisation des informations du marché à partir de ces exemples. Ensuite, plusieurs de ces pratiques ont été sélectionnées pour être mises à l’essai dans trois pays : en Ouganda (mise à l’essai organisée par Mercy Corps), au Niger (mise à l’essai organisée par l’IRC) et au Nigeria (mise à l’essai organisée par CRS). Chaque essai a porté sur une pratique principale tandis que les essais au Niger et en Ouganda ont également intégré deux pratiques secondaires.

Les principales pratiques ayant été mises à l’essai sont (1) l’intégration d’indicateurs non liés aux prix aux efforts de suivi des prix ; et (2) la promotion de la collaboration entre les acteurs de l’humanitaire et du développement pour recueillir et interpréter les informations du marché. Elles ont été mises à l’essai en 2017 pour une période de 3 à 6 mois dans chaque pays. Chaque essai a été lancé par la visite en personne d’un membre d’une équipe de consultants gérés par l’IRC qui a présenté la ou les pratiques mise(s) à l’essai et travaillé avec le personnel du pays pour élaborer un plan de mise en oeuvre détaillée et des outils de soutien. Les consultants ont continué à soutenir les équipes nationales à distance pendant tout le reste des essais alors que les pratiques étaient mises en oeuvre. Une visite d’évaluation a été réalisée pour chaque site mis à l’essai fin 2017 afin d’évaluer à quel point les pratiques avaient contribué à la capture des informations du marché pour les décisions relatives aux programmes ainsi que pour mesurer l’efficacité des pratiques et des facteurs ayant entravé et favorisé leur utilisation.3

Les informations relatives aux marchés réunies n’avaient pas permis d’influencer clairement la programmation du pays mis à l’essai au moment de l’évaluation, principalement pour deux raisons : les pratiques avaient été mises en oeuvre plus lentement que prévu, et aucune possibilité spécifique d’utilisation des informations dans les nouvelles propositions de programmes ne s’était présentée au cours des périodes de mise à l’essai. Malgré cela, les deux principales pratiques mises à l’essai se sont révélées prometteuses pour ce qui est de l’utilisation des informations du marché dans la programmation, en grande partie grâce à leur capacité à favoriser un environnement permettant de le faire.