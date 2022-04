République du Niger : Rapport Mensuel de monitoring de Protection - Région de Maradi | Mars 2022

I. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET DE PROTECTION

Pour ce mois de mars, marquant la fin du premier trimestre de l’année 2022, le contexte sécuritaire est resté relativement calme dans les zones couvertes par le monitoring. A l’image du mois de février, 05 incursions des groupes armés non étatiques (GANE) ont été répertoriées, contrairement au mois de janvier qui en a connu 10. Au niveau communautaire, la baisse des incursions est expliquée par le déploiement, depuis le début de l’année, des forces de défense et de sécurité (FDS) au niveau des points stratégiques qui constituent les portes d’entrée et de sortie des GANE.

Il faut noter dans ce chapitre la bonne collaboration entre les FDS et les civils qui a d’ailleurs permis de démanteler ce mois encore, plusieurs réseaux de complices et de présumés membres de GANE. Toutefois, les vols communautaires continuent d’être enregistrés et les villages situés le long de frontière demeurent à risque d’attaques. D’ailleurs, la population vit dans l’incertitude et la peur d’être la cible des bandits armés. C’est le cas des hameaux de Toukouyou et In Sara dans la commune de Guidan Sori ou encore du village de Kandamaou, dans la commune de Dan Issa qui ont fait l’objet d’attaque ou de menaces d’attaque par les GANE ; entrainant dans certains cas (exemple du village de Kandamaou et du hameau de Dan Toukouyou) des mouvements pendulaires nocturnes vers d’autres villages plus sûrs.

Dans l’Etat de Katsina au Nigeria, le retrait des FDS nigérianes du village de Chinhida, suivi de l’attaque et de l’incendie dudit village a entrainé des mouvements transfrontaliers de plusieurs milliers de nigérians vers des localités du ressort des communes de Madarounfa, Gabi et Dan Issa, dans le département de Madarounfa au Niger. Ces déplacés ont été accueillis dans des villages déjà fragilisés par les actions des GANE et/ou la mauvaise campagne agricole. Il va sans dire que la pression est très forte sur les ressources locales déjà limitées. Dans ces conditions, la problématique humanitaire se pose avec une grande acuité dans les zones d’accueil et nécessite une réponse multisectorielle rapide.