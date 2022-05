République du Niger : Rapport mensuel de monitoring de protection - Maradi, avril 2022

I. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET DE PROTECTION

L’environnement sécuritaire de ce mois d’avril maintient une certaine constance, lorsqu’on le compare aux mois de mars et février 2022. Les incursions des groupes armés non étatiques (GANE) entre les semaines du mois, quoique sporadiques, donne au contexte sécuritaire un caractère délétère et volatile. En rapport avec les incursions des GANE, il faut noter que plusieurs abus aux droits ont été enregistrés, à la suite des 06 attaques perpétrées par les GANE, allant de celui du droit à la liberté de mouvement au droit à l’intégrité physique et à la propriété, en plus de la psychose créée dans plusieurs localités. Cette situation se répercute malheureusement sur l’environnement de protection des populations civiles. Pour ce mois, 12 ménages nigériens de 72 personnes ont dû effectuer des déplacements à l’intérieur de la région de Maradi pour fait d’insécurité.

En lien avec les conditions de vie des personnes sous mandat dans les villages d’accueil et d’opportunités, on note une amélioration avec les assistances multisectorielles (distributions de vivres, de kits NFI, de cash transferts, etc.) opérées par les acteurs humanitaires au profit des réfugiés, PDI et communautés hôtes. Même si des difficultés subsistent encore du fait que certaines personnes sous mandat ne bénéficient toujours pas de ces distributions, par manque d’enregistrement ; il n’en demeure pas moins que ces assistances soulagent plusieurs personnes à besoin de protection et peuvent renforcer la coexistence pacifique entre communautés, lorsque les populations hôtes sont prises en compte dans tous les programmes d’assistance et dans une grande proportion.