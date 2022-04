République du Niger : Rapport d'analyse de monitoring de protection des régions de Tahoua et Tillabéri, Mars 2022

I. CONTEXTE SECURITAIRE DE PROTECTION

1. Bande frontalière avec le Mali

a. Dans la région de Tillabéri

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de mars 2022 a été caractérisé par une accalmie relative dans les départements de Fillingué, Ouallam, Abala, Banibangou, et Ballayara. Cela est dû en partie au forum sur la réconciliation organisée à Mangayzé par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, mais aussi et surtout à la libération de plusieurs chefs terroristes par les autorités nigériennes en vue de décrisper les tensions et les conflits qui sévissent dans les deux régions.

Toutefois, malgré cette amélioration relative de la situation sécuritaire, les populations PDI comme communauté hôte vivent dans la peur. Ce sentiment de frayeur est bien fondé dans la mesure où d’une part il serait très difficile pour les éléments des GANE de cesser leurs activités d’extorsions de biens car les revenus tirés des prélèvements forcés de la dîme et la vente des animaux extorqués ou volés constituent des ressources importantes.

Et d’autre part, du fait de leur présence le long de la bande frontalière avec le Mali dans la partie nord de la commune de Sanam dans le département d’Abala, dans la partie nord-ouest et de la commune de Banibangou, dans la commune d’Abala aux alentours des villages d’Ikarfan, Fadama, Tamalolo et Tarbiat dont le passage crée la psychose au sein des villages traversés et dans la commune rurale de Tondikiwindi département de Ouallam. Cette présence des éléments des GANE a aussi été signalée dans des communes se trouvant loin de cette bande frontalière comme dans la commune de rurale Damana dans sa partie sud-est et nord, et dans celle de Kourfaye Centre où une douzaine de motos en provenance de la région de Dosso (Doutchi) auraient été aperçues dans sa partie est en partance vers la commune de Sanam dans le département d’Abala plus au nord. La présence des GANE a été signalée également dans la zone d’Inates et Anzourou.

b. Dans la région de Tahoua

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de mars 2022 demeure précaire, instable, préoccupante et volatile dans la région de Tahoua, plus précisément dans le département de Tillia en raison d’une présence massive des GANE (les éléments des EIGS) dans la zone.Plusieurs membres de l’EIGS se seraient stationné le long de la bande frontalière avec le Mali dans l’intention de s’en prendre à une communauté bien déterminée. C’est ce qui fut fait le mardi 08 mars 2022 des affrontements auraient été enregistrés entre ces GANE et la communauté Dawsak ayant engendré plusieurs morts. Comme première conséquence un mouvement de population vers des localités du Niger dans le département de Tillia. Aussi, des éléments des GANE auraient poursuivi les membres de cette communauté en fuite jusque sur le territoire nigérien dans les localités de Tachassit, Attambo et Alboug où ils auraient assassiné environ une trentaine de personnes et enlevé une dizaine.

Par ailleurs il faut noter que cette présence des éléments des GANE aurait été observée dans plusieurs localités des communes de Takanamatt et Tillia où ils auraient prélevé de force la dîme auprès des populations nomades comme sédentaires. La présence des GANE a été aussi remarquée sur les axes reliant les localités particulièrement les jours des marchés hebdomadaires où les éléments des GANE qui seraient en rupture de carburant intercepteraient les véhicules de transport en commun facilitant aux commerçants l’accès aux marchés, pour obliger les conducteurs à leur donner soit leur réserve de carburant soit le carburant se trouvant dans les réservoirs des véhicules. Une situation qui aurait alerté les milices d’autodéfense armées opérant dans la zone, donc il n’est pas exclu de voir ces deux groupes s’affronter ou multiplier les exactions contre la population civile chacun en ce qui le concerne sur les membres des communautés majoritaires dans l’autre groupe comme il était de coutume dans des situations pareilles.

2. Bande frontalière avec le Burkina Faso

Le contexte sécuritaire a été marqué par les attaques des GANE dans la localité de Wanzarbé et l’enlèvement du leader des IDP à Buppo. En effet, en mi-mars, la situation sécuritaire s’est détériorée davantage à la suite de l’intensification des attaques créant ainsi une grande psychose au sein de la communauté. Il a été rapporté durant cette période une série d’attaque suivie d’assassinat et d’enlèvement des personnes dans la zone de Dargol particulièrement dans les localités de Warrow et Garbougna. Aussi, au niveau de Goroual il a été constaté une extrême violence des GANE caractérisée par l’enlèvement des personnes, la création des postes spontanés de contrôle suivie d’assassinats des passagers (27 personnes tuées, 6 enlevés, 6 blessés). Dans la commune de Makalondi, le climat sécuritaire a été marqué par une forte présence des FDS suivie des patrouilles militaires dans la zone. Selon les points focaux, les opérations militaires ont été intenses occasionnant des arrestations des suspects et d’assassinat des éléments des GANE dans la localité Djayel Tabidjoga. Ainsi, à la suite des opérations militaires engagées dans la zone selon les sources communautaires, les GANE se sont retranchés dans la zone de la localité Tchancthargou (Say) et la commune de Ouré gueladio où ils ont détruit le réseau de Télécommunication et imposé à la communauté de participer aux prêches.