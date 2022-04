République du Niger : Rapport d'analyse de monitoring de protection des régions de Tahoua et Tillabéri, Février 2022

I. CONTEXTE SECURITAIRE DE PROTECTION

Bande frontalière avec le Mali

a. Dans la région de Tillabéri

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de février 2022 demeure précaire, instable, et préoccupant particulièrement dans les départements de Banibanigou, Abala et Ouallam (commune rurale de Tondikiwindi) où il a été marqué par une persistance des attaques et incursions des GANE, dans les localités et sur les axes routiers reliant les localités, avec leur corollaire d’assassinats, enlèvements, vols de bétail, extorsions de biens à travers les prélèvements forcés de la dîme,etc.

Dans les départements d’Ayorou et Tillabéri, le contexte sécuritaire a été marqué par de faibles activités des éléments de GANE en début du mois. Aussi, il a été caractérisé par des opérations militaires des forces armées maliennes au niveau de la frontière dans la zone de Gao en mi-février. Selon les points focaux cette situation aurait contribué à l’accalmie observée. En effet, au niveau de la commune d’Anzourou la situation sécuritaire est critique dans les localités situées au nord de la commune (Gatali et Molia) en raison de la présence quasi permanente des GANE.

Une stabilité relative a caractérisé le contexte sécuritaire et de protection dans le département de Tassara, comparativement au mois de janvier 2022. Par contre, dans les départements de Tillia, Bagaroua et Tahoua (communes rurales de Takanamatt et Tebaram) la présence des éléments des GANE a été fréquente, laquelle présence s’accompagne d’abus des droits, particulièrement le droit à la propriété à travers des prélèvements forcés de la dîme à grande échelle, les vols et les enlèvements des véhicules, mais aussi du droit à l’intégrité physique à travers les agressions physiques dans les localités et sur les axes les reliant.

L’hypothèse selon laquelle, on assiste de plus en plus à une extension des opérations des GANE dans toute la partie nord de la région de Tahoua se confirme davantage. Ainsi,après la commune rurale d’Affala département de Tahoua le mois passé, plusieurs localités du ressort du département de Bagaroua ont été sillonnées par des éléments des GANE au cours de ce mois de février et plusieurs cas de prélèvement forcés de la dîme ont été enregistrés. Les mêmes types d’exactions auraient été commis dans le département de Dongon Doutchi dans la région de Dosso plus précisément dans la commune rurale de Dogon Kiria.

Selon les sources communautaires, les populations des localités de, Mais Dazza, Foutchi, Dan Garin, Korope, Sacrate, Aggay et alentours dans le département de Bagaroua, et Aboulala, Birbiro, Toudoun Fataké, Sadoura et Goumbi dans le département de Doutchi région de Dosso auraient payé plus de 05 millions de francs CFA en guise de dîme aux groupes armés non étatiques. Au même moment, dans les départements de Tahoua (communes rurales de Takanamatt et Tebaram) et Tillia, il a été rapporté que plusieurs personnes auraient été contraintes au paiement forcé de la dîme sous peine d’être agressé physiquement en cas de refus ou d’incapacité de la prélever. Il a été noté également une extension des opérations des GANE aux alentours du chef-lieu de la région Tahoua notamment sur l’axe Tahoua-Takanamatt.