Région de Diffa, Niger: Monitoring de Protection - Rapport mensuel, Septembre 2019

Résumé

La situation sécuritaire dans la région de Diffa a été relativement calme au cours du mois de septembre 2019 comparativement aux mois écoulés même si elle demeure imprévisible et volatile.

Ainsi, les assassinats, enlèvements, extorsions de biens, vols à main armés persistent. On note aussi l’enrôlement des jeunes par les éléments du GANE. En effet, 19 jeunes, dont l’âge est compris entre 8 et 25 ans, ont rejoint le GANE à partir de Toumour. En outre, la découverte des engins explosifs improvisés continue d’être une problématique dans la région, particulièrement à Bosso, Toumour et N’Guigmi.

Contexte Opérationnel

Le contexte opérationnel est marqué par :