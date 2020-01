Région de Diffa, Niger: Monitoring de Protection - Rapport mensuel, Décembre 2019

RESUME

La situation sécuritaire et de protection au cours du mois de décembre 2019 dans la région de Dia a été caractérisée par la persistance des incursions et l’activisme des éléments des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) ayant occasionné des enlèvements dans les communes de Gueskerou, Chétimari, Bosso, Toumour, N’Guigmi et Dia. Ces enlèvements sont suivis des demandes de paiement des rançons aux proches des victimes et provoque une grande psychose au sein de la Communauté.

CONTEXTE OPERATIONNEL