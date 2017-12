Protection - Déplacés internes, Région de Diffa, Niger - novembre 2017

Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe de Travail Protection (GTP) à Diffa et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR), REACH a conduit une évaluation finale de la situation en termes de protection des populations déplacées internes et réfugiées vivant dans la région de Diffa. Cette évaluation visait à mieux comprendre les dynamiques de déplacements, les sources d’information ainsi que les problématiques de protection de ces populations afin de permettre une réponse humanitaire plus adaptée. Elle s’inscrit dans le cadre d’un cycle d’évaluations réalisé avec ces mêmes partenaires, dont une évaluation protection de référence réalisée en mai 20171 .

Au cours de cette évaluation, 142 sites et 1 camp ont été évalués. Les données ont été collectées entre le 23 octobre et le 10 novembre 2017 à travers des entretiens effectués avec 326 informateurs clés (IC) personnes déplacées internes (PDI), dont 40 femmes. Les IC ont été selectionnés en fonction de leurs connaissances vis-à-vis d’une des trois thématiques principales de l’évaluation (protection, situation sécuritaire, accès à l’information/services de base). Les résultats doivent être considérés comme indicatifs, et non représentatifs, de la situation dans les sites évalués. Un total de huit fiches d’information (une par thématique et par statut) ont été réalisées afin de présenter les résultats principaux de cette évaluation.

Cette fiche présente les résultats quant à la situation en termes de protection de la population déplacée interne présente dans les 121 sites accueillant des PDI.