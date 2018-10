Profils des sites du centre d’enregistrement de Boudouri, Commune de Chetimari, région de Diffa, Niger (Août 2018)

Contexte

La région de Diffa au sud-est du Niger accueille depuis plusieurs années une population déplacée importante, composée de réfugiés, de personnes déplacées internes (PDI) et de retournés. Il s’agit majoritairement d’une crise de déplacement ‘hors camp’ ; les populations déplacées se sont installées dans plus de 116 sites1 éparpillés dans la région. Ain de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise, la communauté humanitaire fait face à un besoin constant d’information. Pour répondre à ce besoin, REACH, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), réalise depuis 2013 des cartographies régulières des sites de déplacés de la région de Diffa. Ces cartographies visent à répertorier les infrastructures présentes dans les sites (existence, fonctionnalité, état, accessibilité) et à mieux comprendre les dynamiques de déplacement des populations habitant dans les sites.