Profils de sites de déplacés: Awaridi, Boudouri, Damsou, Diffa, Garin Wazam, Gorodi, Guidan Kadji et Kindjandi - Commune de Diffa, région de Diffa, Niger 2019

Contexte

La région de Diffa au sud-est du Niger accueille une population déplacée importante depuis 2013, majoritairement installée dans plus de 116 sites éparpillées dans la région. Depuis le début de 2019, la Direction Régionale de l’Etat Civil, des Migrations et des Réfugiés (DREC/M/R) estime que plus de 25 000 personnes déplacées supplémentaires se sont installées dans la région. REACH réalise depuis 2013 des cartographies régulières des sites de déplacés dans la région de Diffa. La présente évaluation, financée par l’Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) et réalisée avec le soutien du Cluster Protection, vise à répertorier les infrastructures présentes dans les sites et à comprendre les dynamiques de déplacement des populations habitant ces sites afin d’informer la réponse humanitaire dans la région de Diffa.

Contexte sécuritaire

5 des 9 sites ciblés par l’évaluation ont connu un ou plusieurs incidents de protection et/ou cas d’enlèvement depuis janvier 2019.