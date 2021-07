Profilage des sites de déplacés internes : Commune de Bankilare, région de Tillabéri, Niger - Octobre 2020

Contexte

La région de Tillabéri accueille une importante population de déplacés, majoritairement installée dans des sites informels ou planifiés, disséminés dans la région. En septembre 2020, la Coordination Régionale du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/GC) estimait à plus de 32 000 personnes le nombre de déplacés internes (PDI) dans la région. La présente évaluation, financée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), est réalisée dans le cadre du Groupe de travail abris et biens non-alimentaires (GT ABNA). Elle vise principalement à répertorier les sites où s’établissent des déplacés internes, les infrastructures socio-communautaires présentes sur place et à comprendre les dynamiques de déplacement de ces populations. L’installation des déplacés internes dans la région se faisant majoritairement hors de camps, une attention particulière doit être apportée aux abris dans lesquels vivent ces populations.

Méthodologie

Les données présentées dans cette fiche sont issues d’une collecte de données réalisée par REACH entre le 24 septembre et le 03 octobre 2020. Cette collecte a ciblé des sites identifiés par les partenaires humanitaires. Au total REACH a pu enquêté 40 sites et localités accueillant des personnes déplacées internes. Les données sont basées sur la prise de coordonnées GPS (emplacement de chaque infrastructure et périmètre du site), des observations directes par les enquêteurs ainsi que 471 entretiens effectués auprès d’informateurs clés (IC). Certains sites n’ont pas pu être enquêtés physiquement soit à cause de restrictions d’accès, soit à cause d’incertitudes quant à la présence de déplacés internes. Cependant 18 de ces sites non accessibles ont été enquêtés par téléphone selon la même méthodologie, à l’exception des données GPS. Les résultats doivent être considérés comme indicatifs. Tous les produits, classés par commune, sont disponibles sur le REACH Resource Center.