Près d'un million de doses de vaccins contre la COVID-19 arrivent au Niger

NIAMEY, 2 décembre 2021 - Près d'un million de doses de vaccins contre la COVID-19 sont arrivées au Niger ces derniers jours. Les trois cargaisons comprenaient 495 000 doses de vaccins Johnson & Johnson données par le gouvernement belge, 168 000 doses de vaccins Johnson & Johnson, don du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et 254 400 doses d'AstraZeneca achetées via le mécanisme COVAX, le système mondial d'équité vaccinale contre la COVID-19.

"Depuis début novembre, les autorités sanitaires signalent une augmentation du nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans les communautés, notamment dans la capitale Niamey, mais aussi dans les régions d'Agadez, Zinder, Tahoua et Dosso", a déclaré Stefano Savi, Représentant de l'UNICEF au Niger. "La saison froide a commencé et le risque de propagation du coronavirus est plus élevé. Cela affecte la situation non seulement au Niger, mais aussi dans les pays voisins."

Les doses de vaccins sont arrivées à l'aéroport international de Niamey et ont été transportées à la Direction des vaccinations de la capitale, d'où elles seront distribuées dans les différentes chambres froides du pays. Ces dernières arrivées portent le nombre total de doses de vaccins arrivées au Niger depuis avril 2021 à plus de trois millions de doses.

"Il est essentiel de ne pas baisser la garde et de prendre toutes les précautions pour aider à stopper la propagation de la pandémie, et les vaccinations sont une pierre angulaire importante de la stratégie des autorités de santé publique", a déclaré M. Savi. "Le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale restent tout aussi essentiels qu'au cours des derniers mois."

À la mi-novembre, plus d'un demi-million de personnes au Niger avaient reçu au moins une dose de vaccin, et plus de 457 000 personnes étaient totalement vaccinées. D'ici fin novembre, 6 989 personnes ont été diagnostiquées avec la COVID-19 au Niger, parmi lesquelles 258 sont décédées.

Les partenaires qui ont fait don de vaccins au Niger via COVAX incluent la Belgique, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. La facilité COVAX, codirigée par Gavi, par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'OMS, ainsi que par l'UNICEF, vise à fournir un accès à des vaccins COVID-19 de qualité contrôlée, permettant de protéger les travailleurs des services de santé et sociaux de première ligne, ainsi que d'autres groupes à haut risque et vulnérables.

À propos de l’UNICEF L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour en savoir plus sur l’UNICEF et son action en faveur des enfants au Niger, veuillez consulter le site : https://www.unicef.org/niger/fr

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Tumblr

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Philippe Kropf, UNICEF Niger, pkropf@unicef.org, +227 8060 0618

Matti Dan Mallam Adamou, UNICEF Niger, mamattidanmallam@unicef.org, +227 9120 3007